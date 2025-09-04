Empresariales

Golazos 8.0: Aseguradora Yacyreta se pone la 10

Aseguradora Yacyreta celebró el cierre de la edición 8.0. de Golazos Yacyreta, un programa de fidelidad e incentivos para agentes y corredores de seguros. Como ya es tradición, la compañía reunió a toda su red comercial en un evento con grandes premios.

04 de septiembre de 2025 - 01:00
Directivos de Aseguradora Yacyreta en el cierre de la campaña.

Con Golazos Yacyreta, la aseguradora reconoce y premia el esfuerzo de su fuerza comercial de todo el país. A través de una plataforma digital, cada póliza vendida se transforma en puntos que pueden ser canjeados por diferentes premios como electrodomésticos, experiencias y vales de compra.

Asimismo, la plataforma establece metas de acuerdo al perfil de cada agente o corredor, convirtiéndose en una herramienta de motivación y desarrollo continuo. Desde el lanzamiento del programa, ya realizaron 2.318 canjes, equivalentes a más de 2.857 millones de guaraníes en premios.

Bajo el lema “Ponete la 10”, el evento fue una verdadera fiesta donde todos los participantes vistieron la camiseta de la aseguradora.

