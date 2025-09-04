Golazos 8.0: Aseguradora Yacyreta se pone la 10

Con Golazos Yacyreta, la aseguradora reconoce y premia el esfuerzo de su fuerza comercial de todo el país. A través de una plataforma digital, cada póliza vendida se transforma en puntos que pueden ser canjeados por diferentes premios como electrodomésticos, experiencias y vales de compra.

Asimismo, la plataforma establece metas de acuerdo al perfil de cada agente o corredor, convirtiéndose en una herramienta de motivación y desarrollo continuo. Desde el lanzamiento del programa, ya realizaron 2.318 canjes, equivalentes a más de 2.857 millones de guaraníes en premios.

Bajo el lema “Ponete la 10”, el evento fue una verdadera fiesta donde todos los participantes vistieron la camiseta de la aseguradora.