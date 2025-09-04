VIII edición del Congreso de Gerontología y Geriatría

Con el slogan “La geriatría en la era multidisciplinaria: salud más allá de la edad”, este encuentro es uno de los eventos científicos más importantes del país, reuniendo a profesionales nacionales y referentes académicos internacionales, para debatir sobre los grandes desafíos del envejecimiento poblacional, la atención integral de las personas mayores y los avances más recientes en geriatría y gerontología.

El programa contará con la participación de 17 destacados conferencistas internacionales y más de 60 disertantes nacionales, quienes compartirán experiencias clínicas, investigaciones y buenas prácticas que enriquecen la formación y el trabajo en equipos de salud.

También habrá mesas redondas, simposios, talleres interactivos y destacados, taller de insulinización, taller de desatar y heridas, entre otros.