VIII edición del Congreso de Gerontología y Geriatría

Quimfa SA y la Sociedad Paraguaya de Gerontología y Geriatría (SPGG) presentan la VIII edición del Congreso Paraguayo de Gerontología y Geriatría, que se realiza hoy, mañana y el sábado en el Hotel Crowne Plaza Asunción.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2025 - 01:00
Jeaninne Mongelós, Gustavo Arbo, Mercedes Duarte y José Aponte.
Jeaninne Mongelós, Gustavo Arbo, Mercedes Duarte y José Aponte.Heber Carballo

Con el slogan “La geriatría en la era multidisciplinaria: salud más allá de la edad”, este encuentro es uno de los eventos científicos más importantes del país, reuniendo a profesionales nacionales y referentes académicos internacionales, para debatir sobre los grandes desafíos del envejecimiento poblacional, la atención integral de las personas mayores y los avances más recientes en geriatría y gerontología.

El programa contará con la participación de 17 destacados conferencistas internacionales y más de 60 disertantes nacionales, quienes compartirán experiencias clínicas, investigaciones y buenas prácticas que enriquecen la formación y el trabajo en equipos de salud.

También habrá mesas redondas, simposios, talleres interactivos y destacados, taller de insulinización, taller de desatar y heridas, entre otros.

