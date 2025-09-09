CAP recibió al embajador de Paraguay en Japón

Durante el encuentro, el embajador compartió su visión sobre “El contexto del sudeste asiático: oportunidades y desafíos para el Paraguay”.

Fue un espacio de análisis y diálogo sobre la relevancia estratégica de esta región para el desarrollo económico y comercial del país.

La reunión se realizó en el Salón de la CAP, sito en Paseo La Galería, con presencia de los socios e invitados especiales.

La Cámara de Anunciantes del Paraguay es la voz fuerte del sector empresarial en temas de libre competencia, ética y autorregulación.

A través de sus acciones, promueve el desarrollo sostenible, la competitividad de sus asociados y el combate a la informalidad en los mercados.