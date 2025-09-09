Empresariales

CAP recibió al embajador de Paraguay en Japón

La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) organizó un encuentro con el embajador de Paraguay en Japón, Mario Toyotoshi.

Por ABC Color
09 de septiembre de 2025 - 01:00
Reunión en la CAP con el embajador paraguayo en Japón.
Reunión en la CAP con el embajador paraguayo en Japón.SILVIO ROJAS

Durante el encuentro, el embajador compartió su visión sobre “El contexto del sudeste asiático: oportunidades y desafíos para el Paraguay”.

Fue un espacio de análisis y diálogo sobre la relevancia estratégica de esta región para el desarrollo económico y comercial del país.

La reunión se realizó en el Salón de la CAP, sito en Paseo La Galería, con presencia de los socios e invitados especiales.

La Cámara de Anunciantes del Paraguay es la voz fuerte del sector empresarial en temas de libre competencia, ética y autorregulación.

A través de sus acciones, promueve el desarrollo sostenible, la competitividad de sus asociados y el combate a la informalidad en los mercados.

