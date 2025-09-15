Mass Publicidad cumple 35 años transformando realidades a través de la comunicación

El sector publicitario está marcado por la evolución y el dinamismo constante, por lo cual mantenerse en vigencia es un desafío importante que requiere de compromiso, adaptación al cambio y una visión estratégica a largo plazo, alineado a las tendencias y demandas del mercado.

En este escenario, Mass Publicidad conmemora sus 35 años de trayectoria en el rubro, con un testimonio que demuestra cómo la innovación y la resiliencia son elementos esenciales para garantizar el éxito y, tal como dicta su propósito, mejorar la vida de las personas a través de la comunicación.

La empresa nació con un claro enfoque: creatividad y estrategia. Marcó una presencia ininterrumpida en el mercado nacional, expandiendo sus servicios y alcance mucho más allá de la publicidad tradicional.

“Desde nuestros inicios, estuvimos convencidos de ofrecer una propuesta con valor a nuestros clientes, creyendo siempre en el poder de una idea. Una idea que no solo cuenta una historia, sino que la transforma”, reflexionó Pascual Rubiani, director ejecutivo y fundador de Mass Publicidad.

“Tuvimos una certeza: la comunicación puede transformar realidades y mejorar la vida de las personas, siempre que se haga con propósito y estrategia", agregó.

En tres décadas y media, la empresa trabajó para generar y aportar valor a la comunicación, creatividad y contenidos de sus clientes, diversificando su catálogo y ampliando su expertise en posicionamiento de marca, branding corporativo, campañas publicitarias en medios tradicionales, marketing digital, comunicación corporativa, planificación de medios, entre otros servicios clave para el área y fortalecimiento de las empresas.

Por su parte, José Rubiani, director ejecutivo del Grupo Mass, señaló que el crecimiento constante ha permitido no solo diversificar su portafolio de servicios, sino también crear empresas especializadas.

“A lo largo de estos años tuvimos la capacidad de expandirnos y lograr abarcar nuevos sectores de los cuales, en algunos, somos considerados pioneros”, destacó.

Para consolidar esta evolución, Mass Publicidad dio un paso clave y sus directores y fundadores, crearon el Grupo Mass, integrado por: Mass Publicidad, News Comunicación Corporativa, Mass Media y BraM.

Este hecho permitió la creación de unidades especializadas para asegurar una atención de excelencia y que responda a cubrir las necesidades actuales en el ámbito de la comunicación integral.

Diversificación y crecimiento

Con el nacimiento del grupo, Mass Publicidad siguió trabajando su esencia creativa en campañas que marcaron tendencia en el país.

Luego se sumó News Comunicación Corporativa, la primera agencia paraguaya enfocada de forma exclusiva a la comunicación corporativa y manejo de crisis reputacionales, siendo hoy líderes en esta área.

Asimismo, se dio la creación de Mass Media, la central para la gestión e inteligencia de medios ON/OFFy BraM, consultora dedicada a la construcción y gestión de marcas.

“La única forma de perdurar es evolucionar, de ser una agencia de publicidad pasamos a ser un grupo de comunicación integral que trabaja mano a mano con las marcas para narrar sus historias, conectar con las personas y mantener una relación productiva con sus grupos de interés”, enfatizó Pascual Rubiani.

A través de esta estructuración, el Grupo Mass reafirma su compromiso con la innovación para brindar soluciones integrales para la construcción de marcas y campañas que conecten de manera genuina con las personas, respaldada por una trayectoria que se caracteriza por la adaptación, visión a largo plazo y capacidad de constante desarrollo.

Por ese motivo, el aniversario 35 de Mass Publicidad es un testimonio de la confianza de los clientes y la dedicación del equipo de trabajo que saca adelante cada proyecto y está en búsqueda constante de la excelencia.