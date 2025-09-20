Anuncian la XXVIII edición de Cadam Motor Show 2025

La exposición bajo techo más grande del país, con 11.000 m² reúne a las principales marcas de autos en un solo lugar, siendo uno de los eventos más destacados del sector automotor en el país.

En esta edición, habrá más de 40 marcas y 300 vehículos en exposición.

Esta feria ofrece al público la oportunidad de conocer modelos, precios y planes de financiamiento exclusivos, en un espacio cómodo y moderno, con soporte técnico especializado provisto por las empresas asociadas.

Las marcas más importantes estarán presentes, compartiendo lo último en tecnología y diseño, a través de los innovadores vehículos 0km que estarán en exposición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, con el apoyo de distintas entidades financieras como bancos, cooperativas y ofertas exclusivas de las concesionarias, Cadam Motor Show contará con propuestas especiales de financiación accesibles para los visitantes, con planes y beneficios exclusivos.

CADAM mantiene su compromiso con el desarrollo del mercado automotor y la experiencia del consumidor, acercando al público toda la modernidad y vanguardia de fabricantes de todo el mundo para que las familias paraguayas, tengan la oportunidad de acceder a vehículos nuevos, más seguros, más eficientes y amigables con el medio ambiente.

El evento cuenta con el apoyo de Seguridad Seguros, como aseguradora oficial y Petrobras como combustible y lubricante oficial.

Auspician Banco Itaú, Coomecipar, Banco Atlas, Cooperativa Universitaria, Banco Familiar, SIT y Masapan, entre otras empresas.