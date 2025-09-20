Los jóvenes crecen, lideran y transforman

Para el Mag. Gabriel López Lafuente, vicerrector de Administración y Finanzas de la UCP, son fundamentales la innovación, el bienestar y el desarrollo integral.

“Invertimos en la capacitación continua y adaptativa de nuestros colaboradores. Entendemos que los jóvenes buscan crecer y les brindamos las herramientas y conocimientos para hacerlo. Esto no solo mejora la satisfacción laboral, sino que también fortalece su sentido de pertenencia y los empodera para contribuir al éxito institucional”, declaró.

Este compromiso con el crecimiento profesional ha permitido que la UCP se convierta en un espacio donde las nuevas generaciones encuentran oportunidades reales para desarrollarse y aportar ideas frescas.

Juventud con protagonismo

El vicerrector destacó que aproximadamente el 25% de los colaboradores de la universidad tienen 25 años o menos, una cifra que habla por sí sola.

“Esta cifra muestra que vemos a las nuevas generaciones como un motor para nuestra institución. Su energía y visión son esenciales para mantenernos innovadores y relevantes en el sector educativo”, señaló.

Ser parte de este ranking eleva el prestigio de la UCP como empleador y también influye en la experiencia de los estudiantes.

“Este reconocimiento tiene un impacto muy positivo en nuestra comunidad estudiantil. Una universidad que valora a sus colaboradores está en una posición ideal para ofrecer una educación de vanguardia”, explicó López Lafuente.

“Para los estudiantes, la UCP es vista no solo como un lugar para aprender, sino como un modelo de organización que se preocupa por su gente. Al ver que valoramos el respeto, la inclusión y el crecimiento de nuestros colaboradores, se genera un sentido de orgullo y pertenencia”, agregó.

El desafío ahora es sostener y potenciar este logro. “El principal reto es mantener el impulso y la cultura de innovación que nos ha traído hasta aquí”, reconoció el vicerrector.

“Seguiremos promoviendo la participación de todos los colaboradores para generar ideas frescas y valiosas”, destacó.

El vicerrector refirió que continuarán invirtiendo en el desarrollo de sus líderes para que sigan inspirando a sus equipos y promuevan un ambiente de equidad y respeto.

“Este reconocimiento nos posiciona como un referente. Nuestra meta es atraer talento aún más diverso y fortalecer nuestra cultura organizacional”, reveló.

Con esta visión clara y el entusiasmo de su equipo joven, la UCP es un ejemplo de cómo la educación superior puede ser también un espacio de trabajo innovador, inclusivo y lleno de oportunidades.