Aunque se trata de la tercera edición de este listado, es la primera vez que adopta el nombre Talento Joven.

Anteriormente enfocado en Millennials y Centennials, el nuevo concepto rompe las etiquetas generacionales para incluir a todos los trabajadores de hasta 25 años, reflejando mejor sus expectativas y estilos de trabajo.

Metodología For ALL: equidad para todas las edades

El ranking se basa en la reconocida metodología For ALL, que analiza la experiencia laboral de los jóvenes y la compara con la de otros colaboradores, garantizando entornos equitativos sin importar la edad.

Para participar, las empresas debieron contar con la certificación Great Place to Work y tener al menos un 20% de su plantilla con profesionales de 25 años o menos.

Más de 17.000 voces y 35 empresas destacadas

La edición 2025 escuchó la opinión de más de 17.000 colaboradores en más de 100 organizaciones certificadas.

De ellas, 35 empresas alcanzaron los puntajes más altos, distribuidas en tres categorías según su tamaño: 10 a 50 colaboradores: 12 empresas, 51 a 250 colaboradores: 12 empresas y Más de 250 colaboradores: 11 empresas.

Estas compañías se convierten en referentes en atracción, desarrollo y fidelización de talento joven en Paraguay.

El sello de excelencia

Obtener el sello de Los Mejores Lugares para Trabajar representa el estándar de oro en cultura laboral a nivel mundial.

Este galardón se otorga únicamente a las organizaciones que superan los más altos criterios de confianza, auditorías de marca registrada y validación de las mejores prácticas por parte de los consultores de datos de Great Place to Work.

Las empresas destacadas en el Ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar con Talento Joven 2025 demuestran que apostar por las nuevas generaciones no solo fortalece su presente, sino que marca el camino hacia un futuro laboral más inclusivo y sostenible.

Para más información y conocer a las organizaciones reconocidas, visitar: www.greatplacetowork.com.py.