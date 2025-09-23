Humana y UNA buscaron acercar ofertas laborales

Durante la jornada, los asistentes pudieron interactuar con empresas de diversos rubros, entregar su currículum y participar en actividades de orientación laboral.

El evento estuvo dirigido a estudiantes, egresados y profesionales en búsqueda activa de empleo, así como a personas interesadas en conocer las tendencias actuales del mercado.

La Feria de Empleo tuvo el objetivo de ser un puente entre el mundo académico y el profesional, promoviendo la inserción laboral juvenil y la detección de nuevos talentos.

Empresas que tenían vacantes hicieron su proceso de selección con sus equipos de Recursos Humanos para recibir postulaciones y dialogar directamente con los candidatos.

