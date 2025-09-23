Empresariales

Humana y UNA buscaron acercar ofertas laborales

La consultora Humana, en alianza con la Universidad Nacional de Asunción (UNA), llevaron a cabo una Feria de Empleo. El evento estuvo pensado para conectar a jóvenes talentos con empresas que buscan incorporar nuevos perfiles profesionales.

Por ABC Color
23 de septiembre de 2025 - 01:00
En la UNA se hizo una Feria de Empleo para jóvenes.
En la UNA se hizo una Feria de Empleo para jóvenes.gentileza

Durante la jornada, los asistentes pudieron interactuar con empresas de diversos rubros, entregar su currículum y participar en actividades de orientación laboral.

El evento estuvo dirigido a estudiantes, egresados y profesionales en búsqueda activa de empleo, así como a personas interesadas en conocer las tendencias actuales del mercado.

La Feria de Empleo tuvo el objetivo de ser un puente entre el mundo académico y el profesional, promoviendo la inserción laboral juvenil y la detección de nuevos talentos.

Empresas que tenían vacantes hicieron su proceso de selección con sus equipos de Recursos Humanos para recibir postulaciones y dialogar directamente con los candidatos.

