Record Electric impulsa la energía solar con nuevas soluciones

“Con este lanzamiento reafirmamos nuestro compromiso de acercar soluciones de energía limpia al mercado paraguayo. Queremos acompañar a productores, empresas y familias en la transición hacia un modelo energético más eficiente y responsable con el medio ambiente”, destacaron los representantes de Record Electric.

Para la Ing. Karen Fernández, la energía solar es clave para diversificar la matriz energética del país y enfrentar los desafíos que se avecinan.

“Desde Record Electric aportamos al sector energético incorporando tecnología solar para acelerar soluciones que permitan enfrentar la posible crisis que Paraguay podría experimentar entre 2027 y 2030”, explicó.

Fernández describió la generación distribuida como una “válvula de alivio” frente a los picos de demanda actualmente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Es rápida de implementar, modular y escalable. La energía solar es un jugador clave dentro de la matriz energética porque complementa a las centrales hidroeléctricas, ayuda a descongestionar la red y reduce el riesgo de apagones en horas críticas”, describe.

“Vista como parte de una estrategia híbrida y diversificada, fortalece la seguridad energética nacional y potencia el desarrollo industrial y residencial en comunidades”, añadió.

Futuro energético más resiliente

En el ámbito agropecuario, la ingeniera resaltó el impacto de los sistemas de bombeo de agua solar.

“Estos sistemas permiten llevar agua para consumo ganadero y otros usos productivos en zonas sin infraestructura eléctrica, impulsando la productividad, facilitando el acceso a recursos vitales y reduciendo costos operativos”, indicó.

La Ing. Fernández destacó que la empresa cuenta con un portafolio completo para proyectos on y off grid, 100% solares o híbridos.

“Desarrollamos soluciones que combinan energía solar con almacenamiento o con generadores diésel, lo que reduce el consumo de combustible y brinda mayor independencia energética”, manifestó.

“Nuestros paneles solares RESA son de alta eficiencia, disponibles en versiones bifaciales y monofaciales monocristalinos, que maximizan la captación de energía y mantienen un rendimiento superior incluso en condiciones de baja irradiancia”, destacó la Ing. Fernández.

Más detalles en www.recordelectric.com.