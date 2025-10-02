Empresariales

La revolución en APIs bancarias llega con GNB Business Connect

Banco GNB lanza GNB Business Connect, un servicio que marca un antes y un después en la banca empresarial del país.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 01:00
Banco GNB presentó GNB Business Connect.
Banco GNB presentó GNB Business Connect.ARCENIO ACUÑA

Se trata de una innovadora plataforma de APIs bancarias, una propuesta diseñada para transformar la manera en la que las empresas acceden y gestionan sus operaciones financieras.

Esta herramienta de vanguardia, que se encuentra operativa y en uso desde hace dos meses en nuestro país, permite la integración directa entre los sistemas de gestión empresarial y el banco, ofreciendo una experiencia más ágil, segura y eficiente.

Entre sus principales beneficios se destacan: Conciliaciones automáticas que optimizan tiempos y reducen errores; Operaciones transaccionales en un solo proceso y Consultas de saldos en tiempo real, garantizando información inmediata y confiable.

Varias compañías han implementado la plataforma con resultados exitosos, logrando una notable reducción de carga operativa, agilidad y mayor precisión en sus procesos financieros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El impacto en la adopción ha sido significativo, entre julio y agosto de 2025, se gestionaron más de 25.800 operaciones, incluyendo cerca de 500 pagos a proveedores por un valor de más de 2 millones de dólares.

Actualmente se está iniciando la configuración y expandiendo el servicio a más clientes.

Con este lanzamiento, Banco GNB reafirma su compromiso con el liderazgo, la innovación y se consolida como referente en la transformación digital de la banca empresarial en Paraguay, a través de una alternativa centrada en otorgarles la mejor solución a sus clientes.

Más datos ingresando a https://www.bancognb.com.py/gnb-business-connect.jsp.

Enlace copiado