Se desarrolló el Foro de Cavialpa - V edición

Cavialpa es la entidad que nuclea a las principales empresas constructoras viales, saneamiento, y de infraestructura de mayor respaldo y solvencia del país que emplean mano de obra local y cuyo trabajo apunta a solucionar el déficit en materia de infraestructura en todos los niveles socio económicos, en coordinación con las entidades públicas y privadas responsables de legislar y ejecutar proyectos de esta índole.

Luego de las valiosas ediciones anteriores, toca pensar ahora en la continuidad del exitoso trabajo realizado en materia de infraestructura y seguir apostando al país y que formarán parte de los temas que se discutieron en esta nueva edición del foro, con los objetivos de continuar con la tarea de concientización ante la opinión pública, sociedad civil organizada, profesionales y medios de prensa sobre la problemática y soluciones en el sector.