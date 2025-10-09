BYD lanzó SEALION 7 EV., 100% eléctrico que redefine el lujo

Miguel Carrizosa, presidente del Grupo Diesa, junto a Adi Mindikowski, brand manager de la marca, y Camilo José Carrizosa, ejecutivo de la empresa, dieron a conocer los detalles de este 100% eléctrico.

Con una autonomía eléctrica pura de 456 km (WLTC) y potenciado por la tecnología BYD e-Platform 3.0, ofrece una experiencia de conducción confiable, confortable, práctica y respetuosa con el medio ambiente.

El interior del SEALION 7 EV es funcional y con mucha personalidad.

Elementos como el volante deportivo de cuatro radios con base plana y las ventanillas triangulares retro reflejan un sentido extraordinario de calidad y lujo refinado.

Con dimensiones de 4.830mm × 1.925mm × 1.620mm y una distancia entre ejes de 2.930mm, el SEALION 7 EV brinda un espacio de conducción amplio y cómodo.

Dispone de casi 20 compartimientos de almacenamiento para objetos personales.

El maletero delantero ofrece 58 litros y la versatilidad del baúl trasero de 500 litros responde a distintos escenarios de viaje familiar.

Además, el SEALION 7 EV incorpora techo panorámico, cortinas eléctricas, iluminación ambiental de 128 colores y sistema de sonido Dynaudio personalizado con 12 parlantes HiFi, entre otras características que elevan la experiencia de viaje.

BYD destaca por el uso de la batería Blade. La potencia máxima de carga llega a 150kW, permitiendo recargar la batería del SEALION 7 EV del 10% al 80% en solo 30 minutos.

Más info en redes sociales de @byd_paraguay.