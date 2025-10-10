Consumo sube en el país, pero aún falta

Impacto en el empleo y el precio del huevo

El sector avícola tiene un impacto significativo en el empleo, con unas de 11.000 personas trabajando de forma directa en toda la cadena avícola. En tanto, que si se consideran los puestos indirectos –como logística e infraestructura– la cifra es aún mayor. Por otro lado Zarza confirmó que el precio del huevo se forma exclusivamente por oferta y demanda, lo que permite que el sector compita libremente gracias a la cantidad de productores distribuidos en todo el país.

Zonas de producción y avances tecnológicos

El Departamento Central es la zona de mayor producción, debido a su cercanía con Asunción, el principal mercado consumidor. En Paraguay operan al menos 6 grandes industrias dedicadas a la producción de huevos, complementadas por medianos y pequeños productores que aportan dinamismo al mercado interno.

Exportación y oportunidades

Un hito reciente es la habilitación recibida por Paraguay para exportar huevos procesados a Singapur, incluyendo productos en polvo, cocinados o pasteurizados. Aunque aún no se incluyen los huevos frescos, el mercado asiático representa una oportunidad gigantesca, con un potencial de US$ 700 millones para el agronegocio paraguayo. Zarza destacó que el 95% de la producción de pollos y huevos se realiza íntegramente en Paraguay, incluyendo el alimento balanceado elaborado a partir de maíz y soja.

Desafíos sanitarios, sostenibilidad y futuro

El mayor riesgo para el sector es la influenza aviar, que Zarza considera “una espada de Damocles” que amenaza la producción. La bioseguridad y las vacunas son herramientas clave para mitigar este riesgo. Además, la industria avícola está trabajando en la gestión ambiental, con muchas granjas que cuentan con plantas de tratamiento de estiércol, reduciendo el impacto ecológico de la producción.

A pesar de los desafíos, Zarza se muestra optimista sobre el futuro del huevo en Paraguay, y entre los factores que sostienen esa visión están su versatilidad en la cocina, la facilidad de preparación, su alto valor nutricional y su precio accesible en comparación con otras fuentes de proteína animal.

Gestión ambiental

Dentro de este escenario, también hay nuevos productores que se han sumado, incluso que eran criadores de pollos parrilleros y hoy se dedican a la producción de huevos.