Expo Comampar llega con dos días de aprendizaje

El encuentro reunirá a los principales comercios mayoristas del país y a las marcas que mueven el mercado nacional en un solo lugar. Con esta edición, la Expo Comampar se consolida como el evento más grande y representativo del sector en Paraguay.

Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de stands, charlas, capacitaciones y espacios de networking con referentes locales e internacionales. Además, será una oportunidad ideal para crear alianzas, descubrir tendencias y fortalecer vínculos entre productores, comercios y consumidores.

Las entradas son libres y gratuitas. Asimismo, las empresas y marcas que deseen sumarse aún están a tiempo. Para más información, pueden comunicarse con Leticia Ferreira al (0986)136-186.