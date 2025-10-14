Coomecipar celebró los 30 años del concurso Dr. Jorge Ritter

La ceremonia de premiación de la edición 2025 se realizó el sábado último, con presencia de los miembros del Consejo de Administración, del Comité Cultural, Social y Deportivo de la cooperativa, del jurado del certamen, de los autores galardonados y sus familiares.

Durante el acto se recordó la figura del Dr. Jorge Ritter, escritor y médico paraguayo, autor de novelas, cuentos, obras teatrales y ensayos inspirados en sus vivencias como médico rural y excombatiente de la Guerra del Chaco.

Este concurso se ha consolidado como una de las iniciativas culturales más emblemáticas de Coomecipar, brindando a escritores aficionados un espacio para compartir sus historias.

En la categoría Infantil, el primer lugar fue para Luanna González, con “La última canción de la selva”.

El segundo lugar fue para Evany Nobila, con “Luna en el cielo de los perritos”, y el tercer lugar para Daniela Talavera, con “La imaginación de Lara”.

Las menciones especiales fueron para Tiago Maldonado, Brianna Sanabria y Janet Florentín.

En la categoría Adolescentes el primer lugar fue para Samira Canese, con “Susurros del lago”; el segundo para Thiago Ávalos, con “Favores de mamá”, y el tercero para Federico Rojas, con “A orillas del río”.

Las menciones fueron para Tathiana Espínola, Arami Ríos, Nazarena Leske, Laura Ferreira, María Saldívar y Raquel Giménez.

En la categoría Adultos el primer lugar fue para Isidro Brítez, con “Decibeles de resistencia”; el segundo para Aarón Escobar, con “Amor de un pucho”, y el tercero para Eugenia Szwako, con “Tres sofás”.

Las menciones fueron para Mariano Palacios, Elías Vera y Andrea Benítez.