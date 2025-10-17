Empresariales

Solar Banco lanza la primera tarjeta sin datos impresos del país

Solar Banco da un nuevo paso en la innovación financiera del Paraguay con el lanzamiento de la Tarjeta Smart, la primera tarjeta del país que no cuenta con datos impresos y que puede ser utilizada de manera 100% digital a través de su recientemente renovada Banca Digital.

17 de octubre de 2025 - 16:01
La nueva Tarjeta Smart de Solar Banco ya está disponible.
La tarjeta inteligente ofrece una máxima seguridad a los clientes, ya que no incluye nombre, número ni código CVV visibles.

De esta forma, en caso de extravío o robo, se eliminan los riesgos asociados a la exposición de datos sensibles.

El proceso de activación y vinculación es rápido y sencillo: basta con escanear un código QR desde la app de Solar Banco para asociar la tarjeta a la cuenta del cliente, brindándole un control total sobre su uso.

La tarjeta inteligente ofrece una máxima seguridad a los clientes.
Además de su practicidad, la Tarjeta Smart posiciona a Solar Banco como pionero en el mercado financiero local, siendo la primera en implementar este formato en alianza con Mastercard.

“Con la Tarjeta Smart, nos acercamos más hacia la banca del futuro, ofreciendo a nuestros clientes soluciones digitales seguras, modernas y fáciles de usar", indicaron desde el banco.

Con esta novedad, Solar Banco continúa ampliando su ecosistema digital, fortaleciendo la experiencia de sus clientes y consolidándose como una de las entidades líderes en transformación tecnológica en el país.