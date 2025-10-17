Solar Banco lanza la primera tarjeta sin datos impresos del país

La tarjeta inteligente ofrece una máxima seguridad a los clientes, ya que no incluye nombre, número ni código CVV visibles.

De esta forma, en caso de extravío o robo, se eliminan los riesgos asociados a la exposición de datos sensibles.

El proceso de activación y vinculación es rápido y sencillo: basta con escanear un código QR desde la app de Solar Banco para asociar la tarjeta a la cuenta del cliente, brindándole un control total sobre su uso.

Además de su practicidad, la Tarjeta Smart posiciona a Solar Banco como pionero en el mercado financiero local, siendo la primera en implementar este formato en alianza con Mastercard.

“Con la Tarjeta Smart, nos acercamos más hacia la banca del futuro, ofreciendo a nuestros clientes soluciones digitales seguras, modernas y fáciles de usar", indicaron desde el banco.

Con esta novedad, Solar Banco continúa ampliando su ecosistema digital, fortaleciendo la experiencia de sus clientes y consolidándose como una de las entidades líderes en transformación tecnológica en el país.