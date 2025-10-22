Empresariales

Pasión y velocidad, en la nueva edición del Duatlón Toyota

Toyotoshi S.A., en alianza con Asunción Runners, anuncia una nueva edición del Duatlón Toyota: el evento deportivo que une pasión, disciplina y movilidad.

Por ABC Color
22 de octubre de 2025 - 23:17
Gran expectativa para la nueva edición del Duatlón Toyota.
Gran expectativa para la nueva edición del Duatlón Toyota.ARCENIO ACUÃ‘A

Desde su primera edición, en 2018, la competencia se ha consolidado como una de las más esperadas del calendario deportivo nacional, convocando a corredores y ciclistas de todo el país.

Este año, el Duatlón Toyota 2025 se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre, en la Costanera Sur de Asunción, a partir de las 7:00.

Los organizadores esperan reunir a más de 400 participantes.

La competencia se desarrollará en formato Sprint, con 5 km corrida – 20 km ciclismo, y 2,5 km corrida y tres categorías diseñadas para que todos puedan sumarse al desafío.

Se tendrán el Sprint Pista, Sprint Mountain y Sprint Posta.

Al finalizar la competencia todos los participantes recibirán una medalla de participación y se premiará a los tres primeros puestos de cada categoría con trofeos.

Adicionalmente, todos los participantes participarán por premios especiales de Sony, como parlantes y barras de sonido.

Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de noviembre próximo o hasta completar el cupo habilitado.

La inscripción tiene un costo individual de G. 150.000, que podrá abonarse siguiendo los pasos desde www.asuncionrunners.com.

El kit de corredores incluirá: remera oficial Puma, numeración del competidor, sticker para casco y bicicleta, muñequeras, bolsita deportiva y un voucher de 20% de descuento en tiendas Puma.

Más info, visitar las redes sociales @toyotapy o ingresar a la web www.toyota.com.py.