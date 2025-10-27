Banco GNB premió a sus clientes con viajes al Caribe

La promoción tuvo una gran participación de clientes en todo el país y culminó con el sorteo de dos viajes todo pago a la paradisíaca isla de San Andrés, Colombia, premiando la confianza y fidelidad de quienes eligen la facilidad de la banca digital del Banco GNB.
Los afortunados ganadores fueron Alex Bogado, ganador del primer sorteo del mes de julio; y Arnaldo Leguizamón, ganador del segundo sorteo y último sorteo del mes de octubre.
Cada premio incluye cinco noches todo pago para dos personas en el Hotel Grand Sirenis de San Andrés, con tickets aéreos y traslados privados de llegada y salida del aeropuerto.
Con esta acción, Banco GNB reafirma su compromiso con la innovación digital y la mejora continua de sus canales electrónicos, ofreciendo a sus clientes una experiencia ágil, segura y con beneficios únicos que brindan experiencias inolvidables.
