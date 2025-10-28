Itaú transforma acceso a crédito con desembolsos más elevados

De esta manera, reafirma su liderazgo en innovación financiera y su compromiso con brindar soluciones ágiles y centradas en el cliente.

Con esta mejora, más de 70.000 clientes con línea de crédito preaprobada podrán acceder a préstamos personales de forma rápida, simple y completamente digital, directamente desde la app Itaú PY o Personal Bank, sin necesidad de acercarse a una sucursal.

El proceso es 100% digital y la acreditación del préstamo se realiza en la cuenta del cliente en un plazo máximo de 24 horas.

Anteriormente, el monto máximo disponible para desembolso digital era de G. 57 millones, por lo que esta ampliación representa un avance significativo en términos de accesibilidad y flexibilidad financiera.

Principales beneficios para los clientes

Los clientes tienen tasa promocional por lanzamiento.

Los clientes podrán acceder a una tasa de interés especial hasta el próximo 7 de noviembre.

También hay mayor disponibilidad.

El préstamo está siempre listo para cuando el cliente lo necesite.

El trámite es 100% digital, sin trámites presenciales, desde la app y con acreditación en hasta 24 horas.

El plazo es personalizado

El cliente puede elegir el plazo que mejor se adapte a sus necesidades.

Esta opción está disponible exclusivamente para clientes que cuenten con una línea de crédito preaprobada.

Con esta iniciativa, Itaú continúa marcando la diferencia en el mercado, ofreciendo soluciones digitales que se adaptan a las necesidades reales de sus clientes.