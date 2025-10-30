Empresariales
30 de octubre de 2025 - 01:00

Fluoder SAECA obtiene la recertificación ISO 9001:2015

Certificado otorgado por la entidad internacional SGS.
Archivo, ABC Color

Fluoder SAECA, referente nacional en la industria química básica, ha logrado la recertificación de su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, otorgada por la reconocida entidad internacional SGS.

El alcance de esta certificación abarca la fabricación, comercialización e importación de productos químicos industriales básicos, consolidando así el compromiso de la empresa con la mejora continua, la eficiencia operativa y la satisfacción de sus clientes.

Altos estándares de gestión

Este logro refleja el esfuerzo sostenido del equipo de Fluoder SAECA por mantener los más altos estándares de gestión y por fortalecer una cultura organizacional basada en la calidad, la seguridad y la innovación.

Con esta recertificación, Fluoder SAECA reafirma su liderazgo en el sector químico nacional, impulsando el desarrollo industrial del Paraguay y garantizando productos confiables que cumplen con los requisitos internacionales de calidad.