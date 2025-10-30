Fluoder SAECA obtiene la recertificación ISO 9001:2015

El alcance de esta certificación abarca la fabricación, comercialización e importación de productos químicos industriales básicos, consolidando así el compromiso de la empresa con la mejora continua, la eficiencia operativa y la satisfacción de sus clientes.

Altos estándares de gestión

Este logro refleja el esfuerzo sostenido del equipo de Fluoder SAECA por mantener los más altos estándares de gestión y por fortalecer una cultura organizacional basada en la calidad, la seguridad y la innovación.

Con esta recertificación, Fluoder SAECA reafirma su liderazgo en el sector químico nacional, impulsando el desarrollo industrial del Paraguay y garantizando productos confiables que cumplen con los requisitos internacionales de calidad.