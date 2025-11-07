Fortis sigue apostando por el país con nuevo local en Aratirí

Actualmente ya se encuentra operando una moderna estación Petrobras y se sumarán un local de Farmacenter, locales de comida y varios servicios.

Esta nueva unidad traerá mejoras significativas para la zona creando una nueva opción de consumo y ahorro con un local de fácil acceso a múltiples servicios en un solo lugar.

La apertura de Fortis Aratirí también representa un importante aporte social, generando 250 empleos directos y 1.200 indirectos aproximadamente, reafirmando así el compromiso de la empresa con el desarrollo del país.

Además, destaca que cada vez más personas y pequeños comercios eligen ahorrar todos los días comprando en este formato que combina variedad, precios bajos y comodidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fortis Aratirí está ubicado en Capiatá Ruta 2 Mcal. José Félix Estigarribia y Santísima Trinidad, una zona estratégica con fácil acceso desde diferentes puntos del Departamento Central.

El horario de atención es de lunes a sábado de 06:00 a 21:00 y domingos de 07:00 a 21:00.

Más información en sus redes sociales:

Instragram y TikTok: @fortispy.

Facebook/YouTube/LinkedIn: fortisparaguay.

Instragram: @soyfortispy.

Web: fortis.com.py.