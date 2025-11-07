Puma Energy relanza exitosa promo para hacer vibrar nuevamente a la hinchada

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y Puma Energy celebran el regreso de una de las promociones más esperadas por los fanáticos del fútbol.

Tras el éxito de la primera edición, Puma Energy relanza la promo que conquistó a los fanáticos del fútbol reafirmando su compromiso con el deporte y en especial con los clientes que eligen la marca.

“Con el relanzamiento de esta promoción, no solo agradecemos la fidelidad de nuestros clientes, sino que reafirmamos nuestro compromiso con el deporte que nos une. Por eso celebramos la pasión por el fútbol con una acción que es posible gracias a nuestra alianza como partner local de la CONMEBOL Libertadores y Sudamericana”, afirma Andrés Cepede, director comercial de Puma Energy.

Puma Energy continúa consolidando su presencia en el mercado paraguayo con una estrategia centrada en el consumidor, apostando por acciones promocionales innovadoras.

La multinacional apuesta a estar cada vez más cerca de sus consumidores, llevando la emoción del deporte más popular del continente a cada una de sus estaciones de servicio.

Esta acción forma parte de su propuesta de valor de ofrecer experiencias que conecten con sus clientes.

“La promoción vuelve porque la hinchada lo pidió, por ello nos entusiasma relanzar esta exitosa promoción. Hemos ampliado el stock con el objetivo de que más clientes puedan acceder a la pelota oficial de los torneos de fútbol más importantes del continente y más aún en esta etapa de la competencia donde estamos a semanas de vivir la gran final”, menciona Carolina Silva, gerente de marketing de la marca.

Los clientes que realicen una carga mínima en combustibles de G. 100.000 más G. 90.000 adicionales podrán llevar al instante la pelota oficial Conmebol Libertadores y Sudamérica.

La promoción ya se encuentra disponible en más de 100 estaciones adheridas en todo el país y es hasta agotar stock.