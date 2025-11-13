Farmacias Catedral celebró 120 años en una noche de emoción

La velada fue un homenaje a la trayectoria de una marca que ha acompañado a generaciones de paraguayos, consolidándose como un referente en salud, confianza e innovación.

Durante la celebración, los invitados disfrutaron de presentaciones musicales en vivo, bailes tradicionales, y la proyección de un video institucional que recorrió los hitos más importantes de la historia de Farmacias Catedral.

El punto culminante de la noche fue un impactante show de drones y fuegos artificiales, seguido de un brindis simbólico que marcó este nuevo capítulo de la compañía bajo su lema: Amamos cuidarte.

“Son 120 años de mucho sacrificio, empeño y trabajo. Hoy honramos a nuestros fundadores, a Domingo Scavone y sus hermanos que un 11 de noviembre de 1905 crean la primera botica magistral con los preparados magistrales de forma artesanal, que ya en esa época cuidaban a nuestros compatriotas”, destacó Eduardo Dentice, gerente comercial de la empresa.

“Y su gran aporte a los combatientes de la Guerra del Chaco, que fue el punto de inspiración para poder crear lo que es la industria farmacéutica”, agregó.

Dentice señaló el orgullo de poder decir que Catedral es la primera farmacia a nivel país. “En Palma e Independencia se inicia la primera farmacia y la industria farmacéutica”, resaltó.

Para celebrar este aniversario, Farmacias Catedral hace la campaña “120 razones para celebrar y ganar”, con 120 regalos para 120 clientes. Por cada compra de G. 50 mil, se generan cupones electrónicos.

El 1 de diciembre es el próximo sorteo y el último el 2 de enero de 2026.

Más datos en www.farmaciacatedral.com.py.