Personal Flow suma la Copa del Rey y el Brasileirão a su grilla

Personal Flow incorpora a su programación dos competencias imperdibles para los fanáticos del fútbol: la Copa del Rey de España y el Brasileirão de Brasil.

Los partidos podrán disfrutarse desde el canal 25 de Eventos.

De esta manera, Flow continúa consolidándose como el punto de encuentro para los amantes del deporte, brindando acceso fácil y en alta calidad a los eventos más esperados del calendario futbolístico, con transmisiones que reúnen a grandes figuras del fútbol internacional y momentos llenos de historia, emoción y calidad deportiva.

La Copa del Rey es un torneo de largo recorrido en España, famoso por su mezcla de grandes clubes, sorpresas y tradición.

El Brasileirão es una de las ligas sudamericanas más competitivas, con clubes históricos, talentos emergentes y gran pasión popular.

Al tenerlos disponibles en Flow se reduce la necesidad de contratar múltiples servicios o buscar alternativas “informales”.

Flow brinda imagen HD, cobertura oportuna y buena experiencia para el usuario.

La alianza de Flow con la Copa del Rey y el Brasileirão refuerza una tendencia clara: en un mercado de televisión y streaming cada vez más competitivo, el fútbol internacional sigue siendo un activo clave.

Para los fanáticos del deporte, esta oferta representa una buena oportunidad de tener en su pantalla local competencias de primera línea, sin necesidad de cambio de proveedor o servicio adicional.

Personal Flow ofrece televisión en vivo, películas, series y deportes en múltiples dispositivos. Permite acceder a contenidos nacionales e internacionales en alta calidad en https://personal.com.py/.