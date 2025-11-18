KZERO es la primera empresa paraguaya en exportar pollo a Filipinas

Es un mercado recientemente habilitado para nuestro país y considerado de alto potencial para la región.

La apertura de Filipinas también representa una oportunidad significativa para el desarrollo del sector avícola nacional.

Este primer embarque marca un hito para la avicultura paraguaya, posicionando a Paraguay en un nuevo nivel dentro del mercado internacional, que aspira a crecer en volumen exportado y posicionarse con mayor fuerza en Asia, donde la demanda sigue en expansión.

Este logro también permite a la empresa solidificar su compromiso de ofrecer de manera internacional a las familias los productos de Pollos KZERO más frescos y de mejor calidad.

La compañía, ya reconocida por el público por su calidad desde hace años, cuenta con un personal permanentemente capacitado y comprometido que trabaja día a día para mantener la excelencia de la marca.

Cada consumidor que adquiere productos de KZERO, lleva consigo también el compromiso de seguir invirtiendo en los procesos de su industria, manteniendo una calidad de nivel internacional, desde el momento mismo de la llegada de las aves a la planta industrial para permitir que los sabores se sientan como si fuesen cuidados como en casa.

Más info sobre los productos que ofrece KZERO ingresar a www.kzero.com.py y en las redes sociales, como @polloskzero.

Pollos KZERO tiene una trayectoria destacada en el rubro avícola, basada en calidad, sabor y confianza del consumidor, con procesos modernos, controles estrictos y un enfoque en la frescura siendo una opción fiable y accesible para las familias.