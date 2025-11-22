Primeras cargas de exportación de Pechugon rumbo a Filipinas

Esta primera exportación se concreta luego de un proceso riguroso de habilitación sanitaria, auditorías internacionales y la implementación de estándares de producción que posicionan al Paraguay dentro de los mercados asiáticos más exigentes.

Pechugon participó activamente en cada etapa del proceso, aportando su capacidad técnica, infraestructura certificada y experiencia en sistemas de calidad.

Durante la Feria Anuga, realizada en octubre pasado en Alemania, se concretaron los primeros acuerdos comerciales que hoy se materializan con la salida de una carga inicial de 28.000 kg de pollo deshuesado con destino a Filipinas.

Para el próximo mes está programado un segundo envío de 84.000 kg adicionales, consolidando así el inicio de un flujo exportador sostenido hacia ese mercado.

Filipinas es un mercado que requiere productos elaborados bajo el rito HALAL, un requisito indispensable para el ingreso a varios mercados del sudeste asiático y del Medio Oriente.

Pechugon se destaca como la única empresa avícola del Paraguay que cuenta con certificación HALAL, permitiéndole ofrecer productos que cumplen con los estándares internacionales de producción, trazabilidad y bienestar animal.

Este avance consolida la labor conjunta entre el sector privado, Senacsa y el MIC, instituciones clave en el proceso de inspección, habilitación y certificación para la apertura de nuevos mercados.