El CONES reconoce los títulos expedidos por TECH Universidad

El Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) de nuestro país ha otorgado el reconocimiento a los títulos de ciudadanos paraguayos expedidos por TECH Universidad.

Esta decisión responde a la creciente demanda de profesionales nacionales de acceder a programas de excelencia académica impartidos en el extranjero y que cuenten con el aval de las autoridades educativas del país.

Como organismo responsable de proponer y coordinar las políticas académicas para el desarrollo nacional, el CONES basa sus resoluciones en un estricto conjunto de criterios para el reconocimiento de titulaciones universitarias extranjeras.

Entre los principales requisitos se encuentra la obligatoriedad de que el título sea emitido por una institución acreditada oficialmente en su país de origen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TECH Universidad cumple esta pauta al estar avalada por la Secretaría de Educación Pública de México.

Asimismo, se evalúa la compatibilidad del plan de estudios con los estándares nacionales y se toma en consideración el prestigio internacional de la institución. TECH Universidad satisface con solvencia todos estos criterios.

La institución universitaria ofrece un catálogo de más de 14.000 programas de pregrado, grado y posgrado, impartidos íntegramente en modalidad online para garantizar un aprendizaje flexible y adaptado a las necesidades del profesional.

Su amplia oferta de estudio abarca disciplinas como Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Diseño, Ingeniería, Derecho, Economía, Marketing, Empresa, Idiomas, Comunicación, Educación, Artes y Humanidades, entre otras.

Con 20 facultades, su propuesta académica incluye títulos de licenciatura, doctorado, maestrías, diplomados o especializaciones profesionales.

El CONES ofrece un trámite de reconocimiento de títulos extranjeros flexible y digitalizado

El Consejo Nacional de Educación Superior ha implementado un procedimiento completamente en línea para el reconocimiento de títulos extranjeros en Paraguay, a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI).

Toda la documentación requerida para dicha gestión se encuentra detallada en el sitio web oficial del CONES.

Este mecanismo permite a los graduados iniciar su solicitud de manera sencilla, pudiendo compatibilizarla de forma óptima con sus obligaciones profesionales.

Hasta la fecha, el CONES ya ha resuelto favorablemente numerosas solicitudes de reconocimiento de títulos emitidos por TECH Universidad.

TECH es la universidad mejor valorada por sus alumnos

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en diversos países de América, como TECH Universidad (México) y TECH Universidad FUNDEPOS (Costa Rica).

Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Times como una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años.

Esto le ha permitido convertirse en la universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la mejor universidad digital del mundo, destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo.

Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google, Nike…), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD. Anderson…) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys…) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la Universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.