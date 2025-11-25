Nueva plataforma de cobros y logística para grandes empresas

Esta solución disruptiva permite gestionar cobros de facturas y pedidos en un solo lugar, facilitando la digitalización y optimización de los procesos logísticos.

Itaú Conecta integra cobros digitales mediante transferencias entre cuentas y registro de operaciones, conectando al fletero o preventista con el punto de venta y agilizando la conciliación operativa.

La plataforma ofrece información en línea, acepta múltiples medios de pago y reduce el flujo de efectivo en la logística, incrementando la seguridad en cada transacción.

Itaú Conecta responde al compromiso de Itaú con la bancarización y digitalización de las empresas paraguayas, apostando por un ecosistema más conectado y eficiente para las pymes del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“En Itaú, apostamos por la innovación como motor de transformación empresarial. Itaú Conecta es el resultado de escuchar a nuestros clientes y entender sus desafíos logísticos”, destaca Carlos Cárdenas, gerente de empresas de Itaú Paraguay.

“Con esta plataforma, buscamos facilitar la gestión y brindar mayor seguridad, acompañando el crecimiento de las empresas paraguayas en un entorno cada vez más digital”, agrega.

Cervepar es el primer cliente que ha apostado por Itaú Conecta, participando en la fase piloto de la plataforma.

Itaú Conecta apuesta a grandes empresas con procesos complejos de logística y distribución. Su propuesta de valor es la optimización de flujos operativos de conciliación; Información en línea; Plataforma multimedios de pago, Seguridad y menor flujo de efectivo en la logística.