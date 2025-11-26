Pagar en Brasil es más simple: Banco Atlas impulsa nuevamente su servicio de pagos vía PIX para la temporada de verano

Banco Atlas fue el primer banco del país en ofrecer pagos vía PIX, marcando un hito en la forma de operar en Brasil desde la app.

Desde su lanzamiento, el uso de esta funcionalidad registró un crecimiento sostenido durante el 2025, reflejando una adopción rápida y natural por parte de los clientes.

Con la llegada del verano —época en la que miles de paraguayos viajan al Brasil— se espera que esta tendencia se intensifique aún más, en el segundo año consecutivo en que los viajeros podrán beneficiarse de una herramienta que transformó la manera de pagar en el país vecino.

Gracias a esta solución, los clientes pueden realizar pagos instantáneos en comercios brasileños que operan con PIX, simplemente escaneando un código QR desde la app Atlas y confirmando la transacción en segundos.

El débito puede realizarse desde cuentas en guaraníes o dólares, brindando la máxima comodidad y control durante todo el viaje.

Compromiso con la innovación

“Esta funcionalidad reafirma nuestro compromiso con la transformación digital, ofreciendo soluciones que acompañan el estilo de vida de nuestros clientes y responden a sus necesidades reales. Gracias a PIX, pagar en Brasil es más fácil, rápido y seguro”, señaló Hernando Lesme, gerente general de Banco Atlas.

Lesme agregó que quienes aún no son clientes pueden abrir su cuenta desde la app Atlas en minutos, en un proceso 100% digital, para comenzar a usar PIX y disfrutar de todos los beneficios del banco de forma inmediata.

Pagar en Brasil, sin complicaciones

PIX hace que cada experiencia sea más simple, rápida y segura:

No necesitás portar efectivo.

Evitás depender del tipo de cambio físico.

Pagás en prácticamente cualquier comercio brasileño que acepte PIX.

Funciona 24/7, totalmente digital.

Todas las operaciones cumplen con altos estándares de seguridad.

¿Cómo funciona?

Escaneá el QR PIX desde la app Atlas. Revisá los detalles del pago. Confirmá la transacción.

En pocos segundos, el pago queda procesado.

Innovación al servicio del cliente

Banco Atlas continúa fortaleciendo su ecosistema digital con soluciones que simplifican la vida financiera, acompañan las nuevas dinámicas de consumo y brindan herramientas que funcionan dentro y fuera del país.

Para más información, visitar www.bancoatlas.com.py o en sus redes sociales, como @banco_atlas.