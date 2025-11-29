Casa Rica y El Molinillo: Excelencia gourmet y la mejor experiencia de compra llegan a Distrito Perseverancia

“Nos complace mucho poder ofrecer nuestros servicios y experiencia en este nuevo local de Casa Rica, ubicado en el emblemático Distrito Perseverancia, un ícono en la fisonomía de Asunción, donde en un entorno verde y en armonía con la exuberante naturaleza paraguaya podamos encontrarnos y servirles como tanto nos gusta hacer”, mencionó Florian Haensch, CEO de Casa Rica.

El diseño arquitectónico de esta nueva tienda logra integrar la riqueza del paisaje, incorporando lucernarios estratégicamente dispuestos y un diseño interno que evoca un “bosque interior” con murales artísticos de la flora y fauna local, transformando la compra en un deleite visual lleno de luz natural.

El mural de inspiración Art Nouveau, diseñado por Ocho Estudio, convierte el espacio de Casa Rica en un elegante refugio orgánico.

Fiel a este estilo, la obra despliega un entramado de líneas curvas y formas botánicas estilizadas que suavizan el entorno, creando una atmósfera acogedora y llena de calidez.

Innovaciones Gourmet: un nuevo nivel de experiencias

La sucursal trae consigo toda la experiencia completa y diferencial que ha caracterizado a Casa Rica desde sus inicios, a finales de la década de los 80.

Los clientes podrán encontrar desde panadería artesanal recién horneada y la más fina pastelería gourmet, platos listos para llevar, cortes premium de la carnicería, y productos importados selectos, junto a una vasta sección de frutas y verduras frescas, y frutas exóticas de estación, además de las experiencias culinarias en vivo, que ya son una tradición en el Rincón del Chef.

Por primera vez y en esta nueva sucursal, los clientes podrán apreciar la frescura en su máxima expresión con la incorporación de un invernadero de hongos comestibles y una moderna heladera de hidropónicos en el sector de frutas y verduras.

Además, los clientes podrán solicitar con anticipación platos especiales e incluso reservar la cena completa para las fiestas de Navidad y Año Nuevo a través de la web o la app.

Esta experiencia se complementa con el servicio de Tienda Online y delivery de Casa Rica, así como con la presencia de bancos aliados que ofrecerán beneficios exclusivos para esta sucursal.

“En esta nueva casa también nos acompaña Mboja’o, empresa social con la que trabajamos desde el 2017 para el reaprovechamiento de todos los alimentos —panes, confitería y rotisería— no vendidos en el día, que son recogidos en excelente estado y servidos en diferentes comedores sociales, donde forman parte fundamental de la alimentación y nutrición de 750 personas durante todo el año”, destacó Haensch.

Fiestas de Fin de Año: “En esta época todos nos ponemos más gourmet”

Las Fiestas de Fin de Año son el momento ideal para celebrar la calidad, ya que, como decimos en Casa Rica, “en esta época todos nos ponemos más gourmet”.

Pensando en estas celebraciones, la nueva sucursal se viste de gala con ofertas especiales que abarcan toda la tienda.

“Los clientes acceden a importantes promociones en nuestra bodega y en el sector de frutas y verduras, junto con ofertas gourmet en productos clave para las mesas de Navidad y Año Nuevo”, indican.

“Además de las actividades especiales que tendremos por las fiestas, la planificación de las compras se vuelve más conveniente gracias a los beneficios exclusivos y las facilidades de pago que ofrecen nuestros bancos aliados durante toda la temporada festiva", agregan.

El Molinillo: Espacio propio y servicio 2Go

Por su parte, El Molinillo da un paso fundamental en su expansión al inaugurar su primer espacio propio e independiente de Casa Rica, ubicado en la Rotonda Gastronómica del Distrito.

Con capacidad para 106 comensales, ofrecerá un menú renovado y opciones gourmet, invitando además a disfrutar de un ambiente relajado con opciones de early drink y una excelente carta de tragos.

Como una novedad, El Molinillo Distrito cuenta con la modalidad 2go, con opciones gourmet, frescas y saludables, para todos los gustos.

Esta gran apuesta reafirma el compromiso de la empresa generando empleo formal para un total de 164 colaboradores, distribuidos en 140 operativos de sala, 20 en El Molinillo y 4 dedicados exclusivamente al e-commerce.

El horario de atención es de lunes a domingo de 07:00 a 21:30 para Casa Rica, y de 07:00 a 22:00 para El Molinillo, invitando a todo el público a descubrir esta nueva dimensión de calidad y servicio.

La nueva sucursal se encuentra en Avda. Brasilia c/ Artigas, en Distrito Perseverancia.