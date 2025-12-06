Ford y Tape Ruvicha impulsan la innovación y la confianza del productor paraguayo

Con un imponente stand y una importante afluencia de visitantes, Ford reafirmó su compromiso con el agro paraguayo, un sector que exige soluciones confiables, tecnología avanzada y vehículos capaces de enfrentar los desafíos de rutas, estancias y terrenos complejos. A través de Tape Ruvicha, la marca acerca su portafolio más robusto y moderno, combinando prestaciones mecánicas, conectividad inteligente y alternativas de financiación orientadas a las necesidades del público local.

Nuevas propuestas para un mercado en evolución

En esta edición, Ford exhibió toda la Nueva Generación de la Ford Ranger, una línea que se ha convertido en sinónimo de fuerza, durabilidad y tecnología. Con su renovado diseño, el modelo presenta mejoras significativas en potencia, capacidad de carga, sistemas de asistencia al conductor y equipamiento interior, buscando satisfacer tanto al productor que necesita un vehículo de trabajo resistente como a quienes buscan una pick-up confortable para uso familiar.

La Ranger se ha consolidado año tras año como una aliada del campo paraguayo. Su desempeño en caminos rurales, su capacidad de tracción en terrenos desafiantes y su confiabilidad la posicionan como una de las favoritas del sector. En el marco de la feria, los visitantes pudieron conocer todas sus versiones, desde las configuraciones más funcionales hasta aquellas pensadas para un estilo de vida más aventurero, fortaleciendo la presencia de la marca en todos los segmentos productivos.

A la línea de pick-ups se suman las SUV Ford Territory, Explorer y Bronco Sport, modelos que responden a un público diverso, desde familias que buscan espacio y confort hasta profesionales que requieren seguridad, tecnología y eficiencia en su movilidad diaria. La Territory se destaca por su diseño moderno y su excelente equilibrio entre tamaño, consumo y equipamiento, mientras que la Explorer sigue siendo una de las SUV más completas del mercado, con gran capacidad interior y desempeño confiable en todo tipo de caminos. Por su parte, la Bronco Sport llama la atención por su estilo aventurero, su espíritu off-road y su capacidad para adaptarse a las demandas del usuario que disfruta tanto de la ciudad como del campo.

Un ícono que despierta pasiones: el Ford Mustang GT

Como atractivo especial, el stand cuenta con la imponente presencia del Ford Mustang GT, uno de los deportivos más reconocidos a nivel mundial y una auténtica pieza de culto para los entusiastas del automovilismo. Su diseño inconfundible, su motor potente y la tradición que representa dentro de la historia de la marca lo convierten en uno de los vehículos más fotografiados y admirados por los asistentes. Su participación en Agrodinámica no solo refuerza la imagen de innovación y performance de Ford, sino que también genera un fuerte impacto visual y emocional entre los visitantes.

Tape Ruvicha: más de cinco décadas de experiencia al servicio del cliente

Con más de 52 años de trayectoria en el rubro automotor, Tape Ruvicha se ha posicionado como uno de los principales referentes del mercado paraguayo, reconocido por su profesionalismo, respaldo y compromiso con la satisfacción del cliente. Su historia está marcada por una fuerte presencia en todo el país, especialmente en las zonas productivas, donde el acompañamiento técnico y la atención personalizada son esenciales para construir relaciones de largo plazo.

Para el productor, contar con un aliado confiable en materia de vehículos es fundamental. La disponibilidad de repuestos, la calidad del servicio posventa y la capacidad de respuesta ante cualquier necesidad son factores que inciden directamente en la continuidad del trabajo en el campo. Tape Ruvicha, consciente de estas exigencias, ha desarrollado una estructura sólida que permite brindar soluciones rápidas, eficientes y orientadas al valor agregado.

La empresa se destaca además por su permanente apuesta a la innovación, incorporando modelos de la línea Ford que responden a las nuevas tendencias del mercado global: vehículos más conectados, eficientes, seguros y preparados para los desafíos de la movilidad moderna.

Compromiso que continúa

La participación de Ford y Tape Ruvicha en Agrodinámica 2025 reafirma la importancia del vínculo entre el sector productivo y las principales marcas automotrices del país. Ford presenta soluciones diseñadas para responder a las necesidades reales del campo, mientras que Tape Ruvicha fortalece su rol como aliado estratégico del productor, ofreciendo respaldo, experiencia y un acompañamiento integral antes, durante y después de la compra.

Con una muestra imponente, una fuerte conexión con el público y un portafolio que combina potencia, tecnología y confiabilidad, la presencia de ambas marcas en la feria refleja una visión clara: seguir apostando al desarrollo del país, impulsar la innovación y ofrecer vehículos capaces de acompañar al Paraguay productivo en cada uno de sus desafíos.