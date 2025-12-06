Empresariales
06 de diciembre de 2025 - 01:00

Fortaleza y Fiscrea: 10 años de calidad y control

Directivos de Fiscrea, Fortaleza y el Grupo Karimbatá. Pedro Gonzalez

Fiscrea celebra una década acompañando el crecimiento de Fortaleza Inmuebles y reafirmando su papel como garante de calidad, transparencia y seguridad en cada obra del Grupo Karimbatá.

Por ABC Color

Desde 2015, la firma se consolidó como un eslabón clave dentro del ecosistema corporativo, asegurando que cada proyecto cumpla con los más altos estándares técnicos para proteger la inversión de miles de familias.

En estos años la empresa fiscalizó más de 150.000 m² construidos y una docena de obras, implementando procesos rigurosos de control, documentación y auditoría. Su labor respalda la confianza que distingue a Fortaleza en el mercado.

“Cada fiscalización es un compromiso con el inversor y nuestro legado”, destacó Sergio Prendoné, CEO del Grupo Karimbatá.

En la actualidad, Fiscrea continúa innovando con herramientas digitales y metodologías que elevan la eficiencia, reafirmando su rol estratégico en la generación de valor futuro.

