73 años del Centro Médico Bautista construyendo salud con sentido humano

Fundado el 9 de diciembre de 1952, como Hospital Materno Infantil, bajo el nombre de Hospital Bautista, la institución nació con el propósito de atender un desafío crítico de la época: la elevada mortalidad infantil y, con el paso del tiempo, aquella misión inicial fue ampliándose, incorporando nuevas áreas asistenciales y consolidando una visión integral de la atención basada en el logo triangular: mental, física y espiritual.

Entre 1952 y 1994, el entonces Hospital Bautista operó bajo la Personería Jurídica de la Misión Bautista del Sur de los Estados Unidos.

Durante ese periodo se fortalecieron los servicios de maternidad, pediatría y programas de alcance comunitario.

Posteriormente, con el Decreto Nº. 5.762 de 1994, la institución adoptó formalmente el nombre de Centro Médico Bautista, iniciando así una etapa marcada por la autonomía administrativa, la autosostenibilidad y la expansión de su infraestructura y especialidades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el correr de los años, el CMB ha evolucionado en consonancia con las necesidades de la población, ampliando su cartera de servicios hasta alcanzar, en 2025, más de 69 especialidades médicas, 337 profesionales de salud y 542 colaboradores, así como la categorización de Nivel 3 – Alta Complejidad, otorgada por la Superintendencia de Salud, lo que evidencia el compromiso institucional con estándares elevados de seguridad y calidad.

La trayectoria del CMB se fortaleció también a travCeeés de este enfoque integral de la salud y, actualmente, forman parte del CMB el EBSA, la UCMB, ESISA y su restaurant 7 Panes y la Fundación CMB.

La institución extendió su impacto más allá del ámbito clínico, integrando educación, alimentación y servicios comerciales bajo una misma visión.

Hoy, el Centro Médico Bautista honra su historia mediante una gestión que incorpora tecnología de vanguardia, modernización edilicia y procesos en permanente revisión.

Así, su legado continúa proyectándose hacia el futuro, guiado por principios cristianos y por el firme compromiso de servir a la comunidad paraguaya con excelencia, empatía y visión estratégica.