Siete décadas de excelencia gastronómica

Carlos Giménez, gerente general de Alberdin, refiere que de aquella idea, con el pasar de los años sus productos fueron ganando popularidad y gracias a ello se transformó en una pastelería y poco a poco fueron expandiendo su línea de soluciones. “Con el tiempo, esa sencilla pastelería de barrio se convirtió en una industria de alimentos frescos que hoy lleva más de 70 años acompañando a las familias paraguayas con pastas, bocaditos y soluciones listas para la mesa de todos los días”.

Giménez explica que Alberdin se dedica a la producción y comercialización de alimentos frescos y congelados: pastas frescas (ravioles, ñoquis, fideos), discos de empanadas, bocaditos salados y dulces, salsas, pizzas, chipa guasu y sopa paraguaya congeladas, milanesas y productos gourmet. Además de abastecer a supermercados y puntos de venta, ofrece un modelo de franquicia para que emprendedores puedan comercializar empanadas, sándwiches y bocaditos elaborados con sus productos.

En cuanto a los productos estrella, “históricamente, los ravioles y los pastelitos de carne marcaron el inicio de la marca y se ganaron el corazón del barrio. Con los años, los ñoquis Alberdin se posicionaron como uno de los productos más populares, sin dejar atrás las pastas rellenas y no rellenas, y los bocaditos, que hoy son referentes dentro de la categoría en los supermercados y en los locales propios”.

Pioneros

Cabe destacar que Alberdin fue pionero en la elaboración de ravioles y empanaditas de carne, conocidas popularmente como los famosos pastelitos de carne.

El gerente general remarca que Alberdin se especializa en alimentos frescos y congelados que combinan tradición casera que asegura mantener el sabor de siempre gracias a sus procesos industriales de alta calidad. Lo que la distingue es la mezcla de tres pilares: una historia familiar de cuatro generaciones, la innovación constante en productos y tecnología, y un fuerte compromiso con la calidad e inocuidad de los alimentos, respaldado por certificaciones internacionales.

Alberdin Quinta es donde está la planta de producción. También están Alberdin Choferes en barrio Mburicaó, Alberdin Trinidad, Alberdin Soldado Ovelar en la ciudad de Fernando de la Mora y recientemente también en la ciudad de Pilar.