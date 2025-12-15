Interborders Paraguay cumple tres años con crecimiento sostenido y apuesta por la digitalización logística en 2026

El dinamismo de las cadenas agroindustriales y de combustibles, junto con la importancia estratégica de la hidrovía Paraguay–Paraná —que concentra más del 80% del movimiento de carga—, mantienen a la logística como un eje crítico para la competitividad nacional.

La empresa forma parte de una red global con presencia en Argentina, Chile, Estados Unidos, Panamá y Uruguay, además de Paraguay, lo que le permite articular operaciones regionales y globales con soluciones integrales de logística y comercio exterior.

Tres años de expansión y transformación

Mayra Benítez, brand manager de Interborders Paraguay, destaca que el cierre del tercer año encuentra a la filial en plena etapa de evolución interna.

“Este fue un año de muchos cambios para nosotros, tanto a nivel estructural, de proceso y de equipo. Todo en pos de seguir creciendo, la mejora continua y brindar el mejor servicio a nuestros clientes”, afirma.

Mayra resalta que la operación paraguaya ha mostrado un crecimiento sostenido desde su apertura.

“La oficina de Asunción viene creciendo de manera consistente en estos tres años, gracias al trabajo conjunto con la matriz en Argentina y todas las oficinas de la región, que apoyan mucho al desarrollo del grupo”, asegura.

Un entorno logístico desafiante

La bajante persistente de los ríos Paraguay y Paraná continúa siendo uno de los principales desafíos operativos del sector.

La reducción de calados altera las ventanas de navegación y exige ajustes permanentes en la planificación.

“El comportamiento del río obligó a trabajar con mayor anticipación, más intercambio de información y supervisión continua de cada tramo logístico. Esa dinámica se volvió parte del día a día de la cadena”, explica Mayra.

Frente a este escenario, Interborders viene ampliando alternativas para sostener la continuidad del servicio.

“Aplicamos una estrategia combinada. Tenemos que pensar en un mayor uso del transporte terrestre como alternativa estructural durante los períodos críticos", explica.

“También desarrollamos rutas multimodales, combinando tramos terrestres y marítimos para mantener la continuidad ,incluso con niveles bajos de agua”, detalla.

A esto se suman los acuerdos con operadores regionales. “Tener socios estratégicos amplía nuestra capacidad de reacción ante restricciones en la hidrovía. Saber a quién recurrir en el momento preciso es clave”, asegura.

Asimismo, la empresa incorpora análisis climáticos e hidrológicos para anticipar impactos y asesorar a sus clientes con información basada en escenarios.

La infraestructura terrestre y el futuro corredor bioceánico

Si bien el Corredor Bioceánico será una alternativa futura, hoy Interborders opera rutas multimodales consolidadas a través de Uruguay, Argentina, Chile y Brasil.

“Podemos embarcar un contenedor en modalidad marítima hacia cualquiera de estos países y desde ahí conectarlo por tierra hacia Paraguay. Estas rutas son fundamentales especialmente cuando el río baja y los puntos de transbordo se congestionan”, agrega Mayra.

Apuesta fuerte por la digitalización en 2026

Uno de los ejes estratégicos de Interborders para el próximo año es el fortalecimiento de sus capacidades digitales.

“En 2026 vamos a avanzar con la consolidación de un ecosistema digital a nivel regional. Es un sistema unificado que permite que nuestros equipos trabajen con información en tiempo real. Esto nos ayuda muchísimo a tomar decisiones más rápidas, precisas y seguras”, señala la brand manager.

Además, la compañía está desarrollando una plataforma exclusiva para clientes, donde podrán visualizar embarques, facturación, documentación y acceso a tracking en tiempo real.

“Queremos que cada cliente cuente con un entorno digital que les permita gestionar su logística de manera más autónoma, transparente y con mayor control”, afirma.

Talento técnico para un equipo en expansión

En el marco de este crecimiento, Interborders continúa expandiendo su equipo local.

“Estamos incorporando perfiles con una marcada orientación técnica, digital y operativa. Buscamos especialistas con experiencia en freight forwarders: analistas de operaciones, customer service, ejecutivos de cuentas, analistas de pricing, entre otros”, detalla.

La red global también impulsa oportunidades regionales en áreas como administración, recursos humanos, marketing, IT y procesos.

Ventajas competitivas de pertenecer a una red global

Mayra destaca que las mejores prácticas internacionales del grupo se traducen en beneficios directos para el mercado paraguayo.

“Contamos con procedimientos operativos estandarizados, acceso a una red internacional que mejora nuestra capacidad de negociación, transferencia de tecnología y un fuerte enfoque en gestión de riesgo y compliance", describe.

“Todo esto nos permite ofrecer servicios más confiables, competitivos y adaptados al crecimiento del comercio exterior paraguayo", asegura.

Un balance positivo deja el 2025

“Interborders siempre fue muy fuerte en la modalidad terrestre, pero desde el segundo semestre reforzamos el foco en los servicios marítimos, aéreos y multimodales“, declara.

“Siempre los operamos, pero ahora estamos con metas más ambiciosas en contenedores por mes y kilos aéreos embarcados”, explica.

Para 2026, el objetivo es crecer más en los otros servicios. “El terrestre ya está consolidado. Ahora estamos apuntando a fortalecer lo marítimo, aéreo y multimodal”, revela.

En 2026, la compañía proyecta integrar infraestructura, digitalización y talento especializado para elevar la eficiencia de toda la cadena logística.

“Paraguay entra en una etapa donde logística e infraestructura avanzan de manera más integrada. Nuestro objetivo es acompañar esa transición con equipos robustos, datos en tiempo real y servicios que aporten eficiencia a la cadena”, concluye la profesional.