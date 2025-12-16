BID Invest impulsa el financiamiento a pymes y al sector forestal en Paraguay con Sudameris

La transacción busca ampliar el financiamiento de largo plazo para las pymes y a proyectos forestales sostenibles en Paraguay.

Además, busca mejorar la salud financiera y fomentar prácticas responsables en sectores clave para el crecimiento económico del país.

La estructura financiera consta de dos préstamos:

Un préstamo de BID Invest por 600.000 millones de guaraníes.

Un préstamo en dólares donde BID Invest aporta US$ 30 millones, y la posibilidad de movilizar recursos de aproximadamente US$ 80 millones provenientes de inversores institucionales.

Paraguay enfrenta una brecha de financiamiento para mipymes equivalente al 14% de su PIB.

En tanto, el país posee una riqueza forestal significativa, con más de 14 millones de hectáreas de bosque nativo.

Esta operación se enmarca en un contexto de fortalecimiento del sistema financiero y de impulso a la sostenibilidad ambiental, alineándose con la Política Forestal Nacional y los esfuerzos del sector privado por adoptar estándares internacionales como la certificación FSC.

Adicionalmente, BID Invest brindará asesoría técnica para apoyar a Sudameris con el fortalecimiento de su sistema de gestión ambiental y social, en la mejora de su gobernanza corporativa, y en el diseño de una propuesta de valor para la banca pyme mujer.

Esta operación refuerza el compromiso de BID Invest con el desarrollo sostenible en Paraguay, promoviendo el acceso al crédito y el fortalecimiento de sectores estratégicos para el crecimiento económico y ambiental del país.