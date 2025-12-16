Coca-Cola Paresa entre principales aportantes

Estos resultados consolidan a la compañía como una de las industrias de mayor impacto fiscal del país, fortaleciendo su compromiso con la formalidad, la transparencia y el progreso económico nacional.

“Celebramos este reconocimiento como uno de los principales aportantes al fisco, lo que para nosotros significa también una gran responsabilidad”, señaló Tania Peña, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad. “En Coca-Cola Paresa creemos profundamente en el desarrollo del Paraguay y en el impacto positivo que podemos generar desde la industria”, agregó.

Coca-Cola Paresa cumple 60 años desde la primera Coca-Cola producida en Paraguay.