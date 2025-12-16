Empresariales
Coca-Cola Paresa entre principales aportantes

Coca-Cola Paresa figura entre los mayores aportantes del Paraguay.Archivo, ABC Color

Coca-Cola Paresa reafirmó su liderazgo en el sector industrial al ubicarse entre los mayores aportantes del Paraguay en el informe fiscal 2024 de la DNIT, destacando en el Ranking General de Mayores Aportantes al Fisco, el Ranking de Impuestos Directos y el Ranking de Impuestos Indirectos.

Por ABC Color

Estos resultados consolidan a la compañía como una de las industrias de mayor impacto fiscal del país, fortaleciendo su compromiso con la formalidad, la transparencia y el progreso económico nacional.

“Celebramos este reconocimiento como uno de los principales aportantes al fisco, lo que para nosotros significa también una gran responsabilidad”, señaló Tania Peña, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad. “En Coca-Cola Paresa creemos profundamente en el desarrollo del Paraguay y en el impacto positivo que podemos generar desde la industria”, agregó.

Coca-Cola Paresa cumple 60 años desde la primera Coca-Cola producida en Paraguay.