Ferrex habilita nueva tienda en pleno “corazón” de San Lorenzo

La nueva tienda está ubicada en la ex Ruta 1 en su intersección con la calle 10 de Agosto.

Por su parte, René Murillo, gerente de Operaciones de Ferrex afirmó que “esta tienda para nosotros es estratégica porque está en el corazón de San Lorenzo”.

Asimismo, la tienda introduce un formato moderno, con mayor superficie de exhibición, pasillos amplios y una distribución pensada para facilitar el recorrido y agilizar la compra.

Este punto de venta permite a la marca reforzar su oferta en los segmentos ferretero, del hogar y la construcción, incorporando una variedad más amplia de productos y servicios.

Con esta apertura, Ferrex reafirma su estrategia de crecimiento sostenido, enfocada en brindar atención cercana y soluciones integrales a los consumidores de San Lorenzo y zonas aledañas.

La ampliación de su infraestructura también impulsa la capacidad operativa de la empresa, permitiendo un abastecimiento más eficiente y una respuesta más rápida a la demanda local.

La presencia de dos locales en la ciudad constituye un hito importante para la compañía, que continúa apostando al desarrollo del mercado nacional mediante inversiones constantes y la modernización de sus espacios comerciales.

Este nuevo establecimiento se suma como un punto clave dentro de la proyección futura de Ferrex, orientada a seguir expandiendo su red y fortaleciendo su relacionamiento con la comunidad.