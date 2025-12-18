UMAX: ceremonia de graduación de promoción 2025 de las carreras de medicina y enfermería

La ceremonia representó un momento trascendental para los nuevos profesionales de la salud, quienes culminaron una etapa marcada por el esfuerzo, la vocación y el compromiso, acompañados por la emoción y el orgullo de sus familias, muchas de las cuales recorrieron un largo camino junto a los estudiantes para hacer realidad el sueño de convertirse en médicos y licenciados en enfermería.

Durante el acto, las autoridades de la UMAX destacaron el valor de la formación académica recibida, en el marco de un modelo educativo exigente, moderno y centrado en la práctica profesional, que posiciona a la universidad como un referente en la formación en ciencias de la salud en el Paraguay.

Diferenciales académicos que distinguen a la UMAX

La Universidad María Auxiliadora cuenta con el centro de simulación médica más avanzado del país, así como con la acreditación regional del MERCOSUR a través del sistema ARCUSUR, lo que respalda la calidad académica y la formación integral de sus estudiantes.

Asimismo, UMAX dispone de la red de campos de práctica en hospitales públicos más amplia entre las universidades privadas del Paraguay, hecho que garantiza una formación clínica sólida, con contacto directo y temprano con pacientes y con realidades sanitarias diversas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el ámbito internacional, la institución registra uno de los más altos índices de aprobación en los procesos de Reválida en Brasil 2025, consolidándose como una referencia académica elegida por estudiantes nacionales y extranjeros que llegan al Paraguay impulsados por el sueño de formarse en salud con estándares de calidad, exigencia académica y reconocimiento regional.

Un acto cargado de emoción y significado

La ceremonia estuvo atravesada por momentos de profunda emoción, reflejados en la alegría de los graduados y en el orgullo de padres y familiares que acompañaron este logro. Muchos de los egresados llegaron desde distintos países y ciudades, confiando en Paraguay y en la UMAX como el lugar donde transformar su vocación en una profesión al servicio de la vida.

El acto incluyó además un momento artístico especial a cargo del reconocido arpista paraguayo Marcelo Rojas Molinas, quien aportó un marco cultural y emotivo a esta celebración académica.

La ceremonia concluyó con un mensaje de compromiso ético y humano, recordando que ejercer la medicina y la enfermería implica no solo conocimiento científico, sino también sensibilidad, responsabilidad social y vocación de servicio.

Con esta ceremonia, la Universidad María Auxiliadora reafirma su misión de formar profesionales de la salud altamente capacitados, humanos y comprometidos, que llevan con orgullo el sello UMAX donde ejerzan su profesión.