Banco Familiar: líder en el apoyo al sector mipymes

Durante el año, la AFD y el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) beneficiaron a más de 27.000 familias y empresas, movilizando recursos por más de US$ 597 millones en créditos aprobados y garantías otorgadas, contribuyendo al sostenimiento de más de 154.000 puestos de trabajo en todo el país.

En este contexto, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) otorgó un reconocimiento a Banco Familiar, en mérito a su destacada gestión en el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), un sector clave para la dinamización de la economía nacional.

La distinción resalta el rol del banco como una de las principales Instituciones Financieras Intermediarias de la banca pública de segundo piso, así como su impacto positivo en la generación de empleo, el fortalecimiento del tejido productivo y la inclusión financiera en todo el país.

Banco Familiar, líder en financiamiento a las mipymes

En el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), Banco Familiar fue reconocido por liderar las colocaciones de créditos destinados a este segmento, consolidando su posición como una de las entidades financieras más comprometidas con el crecimiento del sector emprendedor paraguayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este reconocimiento refleja la esencia y el modelo de gestión de Banco Familiar, orientado a facilitar el acceso al financiamiento de forma ágil, transparente y en condiciones altamente competitivas para que micro, pequeñas y medianas empresas puedan sostener, fortalecer y expandir sus actividades productivas.