Martel: 65 años de trayectoria y una nueva etapa para la marca

El encuentro se realizó en Puerto Liebig y convocó a colaboradores, proveedores, aliados estratégicos, referentes del sector e invitados especiales, en una jornada que puso en primer plano el recorrido, la identidad y la visión de futuro de Martel.

Durante la velada, la compañía presentó oficialmente la evolución de su propuesta de marca, reafirmando los valores que la consolidaron desde sus inicios: calidad, tradición y compromiso con la industria nacional.

A través de una experiencia conceptual que conectó pasado, presente y futuro, Martel destacó la importancia de su capital humano, la cultura de trabajo construida a lo largo de más de seis décadas y su impacto sostenido en el desarrollo del sector textil paraguayo.

Con casi 400 colaboradores y una presencia consolidada en el mercado, Martel encara esta nueva etapa con una estrategia orientada a fortalecer la conexión con sus públicos, impulsar nuevas experiencias de marca, renovar espacios comerciales y desarrollar productos con mayor significado.

Por ello, se renovó el logo de la marca, así como su mercado, pues la firma decidió enfocarse en las prendas para caballeros, principalmente en las camisas, las cuales llevan el tradicional sello Martel: el “cuello perfecto”.

De este modo, la empresa reafirma su liderazgo y se proyecta hacia el futuro con una identidad renovada, sin perder la esencia que la distingue.