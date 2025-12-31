Empresariales
31 de diciembre de 2025 - 09:11

La alianza creció: Insuquim ahora es Barentz

Barentz, líder global en la provisión de ingredientes y soluciones especializadas, adquirió Insuquim S.R.L., distribuidor prominente y confiable de productos químicos especializados e ingredientes en Paraguay.
Insuquim S.R.L., empresa líder en la distribución de ingredientes y químicos especializados en Paraguay, inicia una nueva etapa estratégica tras un año de integración operativa al grupo global Barentz.

Por ABC Color

Esta transición representa un hito significativo para el mercado paraguayo y el Mercosur, fortaleciendo la oferta local con el respaldo de una de las organizaciones más relevantes en distribución global de ingredientes especializados.

Barentz opera en más de 70 países, emplea a más de 2.800 profesionales y atiende a más de 27.000 clientes en diversos sectores industriales y de ciencias de la vida a nivel mundial.

Impulso global con impacto local

La adopción de la marca Barentz en Paraguay responde a la estrategia global de integrar operaciones bajo una identidad única que maximiza sinergias comerciales y técnicas.

Con sede en Asunción, Insuquim opera en los mercados finales de materiales de rendimiento y ciencias de la vida.
Esta evolución brinda a clientes y proveedores paraguayos acceso a:

  • Un portafolio global de miles de productos de alta calidad procedentes de fabricantes líderes en sus respectivos mercados.
  • Conexión con especialistas internacionales y soporte técnico en más de 70 países.
  • Mayor capacidad logística y técnica, con acceso a laboratorios de aplicación y servicios de formulación avanzada en múltiples regiones del mundo.
  • Respaldo de una estructura global sólida, que combina experiencia, innovación y presencia internacional.

El equipo local que lideró Insuquim en Paraguay permanece en su totalidad, con la gran ventaja de contar ahora con alcance, soporte y oportunidades de crecimiento ampliadas gracias a la red global de Barentz.

Compromiso con la continuidad y la innovación

La integración a Barentz no solo preserva la calidad de servicio y la atención personalizada que caracterizan a Insuquim, sino que también introduce nuevas capacidades para responder a las demandas tecnológicas y de innovación del mercado actual.

Con esta adquisición, Barentz muestra su compromiso con el mercado paraguayo y complementa su plataforma en el Mercosur.
El valor agregado incluye soluciones técnicas avanzadas, asesoramiento especializado, y acceso a una cartera diversificada de insumos para industrias como la farmacéutica, de nutrición humana y animal, cuidado personal e industrial.

Rumbo a nuevas oportunidades

Esta evolución de marca y estructura organizativa promete más valor, más soluciones y más crecimiento para toda la cadena productiva paraguaya, potenciando la competitividad local y la integración con mercados internacionales.

Además, refuerza la posición de Paraguay como un nodo estratégico dentro de la red regional de Barentz en Sudamérica.