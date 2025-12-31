La alianza creció: Insuquim ahora es Barentz

Esta transición representa un hito significativo para el mercado paraguayo y el Mercosur, fortaleciendo la oferta local con el respaldo de una de las organizaciones más relevantes en distribución global de ingredientes especializados.

Barentz opera en más de 70 países, emplea a más de 2.800 profesionales y atiende a más de 27.000 clientes en diversos sectores industriales y de ciencias de la vida a nivel mundial.

Impulso global con impacto local

La adopción de la marca Barentz en Paraguay responde a la estrategia global de integrar operaciones bajo una identidad única que maximiza sinergias comerciales y técnicas.

Esta evolución brinda a clientes y proveedores paraguayos acceso a:

Un portafolio global de miles de productos de alta calidad procedentes de fabricantes líderes en sus respectivos mercados.

Conexión con especialistas internacionales y soporte técnico en más de 70 países.

Mayor capacidad logística y técnica , con acceso a laboratorios de aplicación y servicios de formulación avanzada en múltiples regiones del mundo.

Respaldo de una estructura global sólida, que combina experiencia, innovación y presencia internacional.

El equipo local que lideró Insuquim en Paraguay permanece en su totalidad, con la gran ventaja de contar ahora con alcance, soporte y oportunidades de crecimiento ampliadas gracias a la red global de Barentz.

Compromiso con la continuidad y la innovación

La integración a Barentz no solo preserva la calidad de servicio y la atención personalizada que caracterizan a Insuquim, sino que también introduce nuevas capacidades para responder a las demandas tecnológicas y de innovación del mercado actual.

El valor agregado incluye soluciones técnicas avanzadas, asesoramiento especializado, y acceso a una cartera diversificada de insumos para industrias como la farmacéutica, de nutrición humana y animal, cuidado personal e industrial.

Rumbo a nuevas oportunidades

Esta evolución de marca y estructura organizativa promete más valor, más soluciones y más crecimiento para toda la cadena productiva paraguaya, potenciando la competitividad local y la integración con mercados internacionales.

Además, refuerza la posición de Paraguay como un nodo estratégico dentro de la red regional de Barentz en Sudamérica.