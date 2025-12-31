“Volvemos a lo esencial”: Pizza Hut presentó su nueva imagen

Bajo el concepto “Hut Moments. Good Moments”, este rebranding representa una evolución que honra la herencia icónica de Pizza Hut y proyecta su futuro, poniendo en el centro a las personas y a los momentos compartidos.

Durante la presentación, directivos y referentes de la compañía destacaron que esta renovación responde a un mundo en constante cambio y a la necesidad de conectar de forma más cercana con las nuevas generaciones, sin perder la esencia que convirtió a Pizza Hut en una marca global.

“La pizza sigue siendo el corazón de Pizza Hut, pero hoy entendemos que el verdadero centro son las personas y los buenos momentos que se crean alrededor de la mesa”, señalaron desde la compañía.

El evento incluyó la presentación de los principales pilares del rebranding, los cuales son: una identidad visual más expresiva y dinámica; una voz de marca cercana, optimista y llena de energía y un enfoque renovado en la experiencia dentro de los locales. Todo esto sin dejar de lado la calidad como valor invariable.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, se compartieron los planes de renovación de locales y la implementación progresiva de la nueva imagen en los próximos espacios Pizza Hut del país.

El cierre del evento estuvo acompañado por el anuncio de nuevas alianzas estratégicas que acompañarán esta nueva etapa de la marca de cara al 2026, reafirmando el compromiso de Pizza Hut con el mercado paraguayo.

Con esta renovación, Pizza Hut busca seguir siendo parte de los encuentros cotidianos, celebrando lo simple, lo cercano y los momentos que unen.