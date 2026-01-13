Banco Sudameris presentó nueva campaña antifraude

La propuesta busca empoderar a las personas a través de información clara y accesible, promoviendo conductas responsables y seguras en el uso de canales digitales.

La campaña pone el foco en la importancia de estar informados y atentos ante las distintas modalidades de fraude que circulan actualmente, muchas de ellas diseñadas para engañar mediante mensajes, llamadas o correos electrónicos que aparentan ser comunicaciones oficiales.

A través de mensajes simples y prácticos, el Banco Sudameris refuerza hábitos de prevención y subraya que la mejor herramienta de protección es el conocimiento.

“Mostrá tu inteligencia antifraude”, es una campaña que invita a los clientes a identificar señales de alerta, desconfiar de solicitudes sospechosas y recordar que el banco nunca solicita información confidencial como contraseñas, códigos de seguridad o datos sensibles por medios no oficiales.

Con esta iniciativa, Sudameris reafirma su compromiso con la protección de sus clientes y con la construcción de una experiencia bancaria cada vez más segura, confiable y transparente.

Por estos motivos, ante cualquier sospecha de estafa, la entidad recuerda a sus clientes comunicarse de manera inmediata al (021) 416-6000, línea de atención disponible las 24 horas, todos los días.

De la misma manera, los interesados pueden obtener más información a través de los canales oficiales del banco como su página web o las redes sociales @sudamerispy.