Bancop acompaña la inversión promoviendo la producción ganadera

A través del Préstamo Ganadería, dirigido a ganaderos y al sector de la producción, mediante la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Bancop ofrece financiación de hasta G. 800.000.000 para inversiones en retención de vientres.

La tasa de interés es del 9,9% en guaraníes y del 7,40% en dólares, a un plazo de hasta ocho años de pago, con un periodo de gracia de hasta dos años.

“Mediante estos créditos, los productores podrán acceder al financiamiento para la retención de vientres, que ayudarán a incrementar el hato ganadero, permitir asegurar la disponibilidad futura de animales para faena, abastecer el mercado interno y responder a la creciente demanda de carne paraguaya”, refiere Dimas Ayala, gerente gneral de Bancop.

Con este programa, la AFD fortalece el sector agroganadero, impulsando condiciones para promover la producción.

“Apoyamos la inversión productiva en retención de vientres con condiciones competitivas, para que los productores sigan desarrollándose y aportando al país”, destaca Ayala.

“Bancop es un banco reconocido por el apoyo al sector productivo, ofreciendo productos y servicios bancarios en condiciones muy favorables para este segmento económico", finalizó.