Munich Ultra celebra “El Carnaval perfecto” con su edición coleccionable

Para Munich Ultra, esta alianza tiene un significado especial.

“Salimos con todo. Lanzamos dos latas de edición limitada que son un homenaje a la ciudad de Encarnación y al espíritu del Carnaval”, comenta Valeria Bogado, gerente de Marketing de Munich.

“Queremos que la gente se lleve un recuerdo físico de este centenario”, expresa.

La propuesta se completa con una fuerte presencia de marca durante toda la temporada: activaciones cada sábado en el sambódromo de Encarnación, conciertos con artistas nacionales e internacionales y promociones a nivel país que acompañan la previa del Carnaval.

“Aseguramos que el show de Munich Ultra esté a la altura de los 100 años de la mayor fiesta del país”, destaca Valeria.

Con esta edición especial, Munich Ultra se convierte en la cerveza del verano paraguayo e invita a vivir el Carnaval con frescura, diseño y espíritu festivo.

La segunda noche de esta gran fiesta será mañana, desde las 21:00. Las próximas fechas son el 31 de enero, 07 y 14 de febrero.

“El Carnaval cumple 100 años y con Munich Ultra, sentimos que compartimos la misma energía”, refiere la gerente de Marketing.

“Para nosotros, estar en esta edición histórica es la oportunidad de consolidarnos como la cerveza del verano paraguayo. Queremos que este centenario no solo se vea increíble, sino que se disfrute con la frescura y sabor que nos caracteriza, elevando la experiencia de todos los que vienen a celebrar”, agrega.

Munich Ultra se integra a la historia del Carnaval encarnaceno, aportando frescura, música y experiencias que refuerzan el carácter único de esta celebración centenaria.