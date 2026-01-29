Cooperativa Medalla Milagrosa inauguró su agencia en Ñemby

El espacio fue adquirido con recursos propios de la entidad a fin de mejorar la atención a los socios.

El local se encuentra ubicado en un lugar estratégico, sobre la ruta Py 01 (ex Acceso Sur), esquina Cabo Dionisio Comet.

El acto inaugural se llevó a cabo recientemente, con la presencia de las autoridades y directivos de la Cooperativa Medalla Milagrosa.

El corte de cinta fue encabezado por su presidente Lorenzo Barreto Duarte, junto a otras autoridades del ente cooperativo.

Durante el acto protocolar, el presidente de la Cooperativa Medalla Milagrosa agradeció a los presentes por la participación.

También celebró la adquisición y posterior construcción del local.

“Es un honor para todos nosotros estar en este lugar”, expresó a los presentes. “Esto es fruto de la buena administración, y servirá para brindar al socio un servicio óptimo”, aseguró.

Autogestión 24/7

La nueva agencia ofrecerá todos los servicios habituales de la cooperativa e incorpora la modalidad de atención basada en la autogestión 24/7, a través del formato MEMI Express.

Se trata de una propuesta que se inició en Paseo Guaraní en octubre de 2025 y que hoy se consolida como una nueva forma de gestión. Asimismo, la agencia contará con cajero automático disponible las 24 horas, los siete días de la semana, ampliando el acceso a servicios financieros en cualquier momento del día.

En cuanto al modelo estructural, la agencia presenta un proyecto arquitectónico contemporáneo y funcional, diseñado para brindar comodidad, fluidez en la atención acorde a las nuevas dinámicas de gestión financiera, reforzando la presencia institucional de la cooperativa en la ciudad de Ñemby.