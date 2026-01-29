Empresariales
29 de enero de 2026 - 01:00

Cooperativa Medalla Milagrosa inauguró su agencia en Ñemby

El presidente de Medalla Milagrosa, Lorenzo Barreto Duarte.
El presidente de Medalla Milagrosa, Lorenzo Barreto Duarte.LUCIA GONZALEZ

La Cooperativa Medalla Milagrosa inauguró su nueva agencia en el microcentro de la ciudad de Ñemby.

Por ABC Color

El espacio fue adquirido con recursos propios de la entidad a fin de mejorar la atención a los socios.

El local se encuentra ubicado en un lugar estratégico, sobre la ruta Py 01 (ex Acceso Sur), esquina Cabo Dionisio Comet.

El acto inaugural se llevó a cabo recientemente, con la presencia de las autoridades y directivos de la Cooperativa Medalla Milagrosa.

El corte de cinta fue encabezado por su presidente Lorenzo Barreto Duarte, junto a otras autoridades del ente cooperativo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante el acto protocolar, el presidente de la Cooperativa Medalla Milagrosa agradeció a los presentes por la participación.

También celebró la adquisición y posterior construcción del local.

“Es un honor para todos nosotros estar en este lugar”, expresó a los presentes. “Esto es fruto de la buena administración, y servirá para brindar al socio un servicio óptimo”, aseguró.

Autogestión 24/7

La nueva agencia ofrecerá todos los servicios habituales de la cooperativa e incorpora la modalidad de atención basada en la autogestión 24/7, a través del formato MEMI Express.

Se trata de una propuesta que se inició en Paseo Guaraní en octubre de 2025 y que hoy se consolida como una nueva forma de gestión. Asimismo, la agencia contará con cajero automático disponible las 24 horas, los siete días de la semana, ampliando el acceso a servicios financieros en cualquier momento del día.

En cuanto al modelo estructural, la agencia presenta un proyecto arquitectónico contemporáneo y funcional, diseñado para brindar comodidad, fluidez en la atención acorde a las nuevas dinámicas de gestión financiera, reforzando la presencia institucional de la cooperativa en la ciudad de Ñemby.