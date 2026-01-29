Invertir en vientres propone Bancop al sector ganadero

“Impulsamos el desarrollo de la ganadería paraguaya a través de nuestros planes de financiación”, destaca Dimas Ayala, gerente general de Bancop, al presentar una de las líneas crediticias más relevantes para el rubro.

A través del Préstamo Ganadería, canalizado mediante la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Bancop ofrece financiación de hasta G. 800.000.000 destinada a inversiones en retención de vientres, una estrategia clave para asegurar el crecimiento del hato ganadero y la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

Las condiciones están diseñadas para acompañar los ciclos productivos del sector: tasas de interés del 9,9% en guaraníes y 7,40% en dólares, con plazos de hasta ocho años y un periodo de gracia de hasta dos años.

Este financiamiento permite a los productores incrementar su stock de ganado, garantizar la disponibilidad futura de animales para faena, abastecer el mercado interno y responder a la creciente demanda internacional de carne paraguaya, un producto cada vez más valorado por su calidad y trazabilidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta línea crediticia, Bancop se posiciona como un aliado estratégico del productor, acercando soluciones financieras competitivas y alineadas a la realidad del campo.

“Apoyamos la inversión productiva en retención de vientres con condiciones competitivas, para que los productores sigan desarrollándose y aportando al país”, subraya Ayala, quien remarca que el objetivo es financiar, para acompañar el crecimiento del sector.