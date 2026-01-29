Empresariales
Invertir en vientres propone Bancop al sector ganadero

Bancop ofrece productos y servicios favorables a la ganadería.
Con una mirada puesta en el desarrollo sostenible del país y en el fortalecimiento de su matriz productiva, Bancop impulsa al sector agroganadero con herramientas financieras pensadas para acompañar el crecimiento de la ganadería paraguaya, uno de los pilares económicos nacionales.

“Impulsamos el desarrollo de la ganadería paraguaya a través de nuestros planes de financiación”, destaca Dimas Ayala, gerente general de Bancop, al presentar una de las líneas crediticias más relevantes para el rubro.

A través del Préstamo Ganadería, canalizado mediante la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Bancop ofrece financiación de hasta G. 800.000.000 destinada a inversiones en retención de vientres, una estrategia clave para asegurar el crecimiento del hato ganadero y la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

Las condiciones están diseñadas para acompañar los ciclos productivos del sector: tasas de interés del 9,9% en guaraníes y 7,40% en dólares, con plazos de hasta ocho años y un periodo de gracia de hasta dos años.

Este financiamiento permite a los productores incrementar su stock de ganado, garantizar la disponibilidad futura de animales para faena, abastecer el mercado interno y responder a la creciente demanda internacional de carne paraguaya, un producto cada vez más valorado por su calidad y trazabilidad.

Con esta línea crediticia, Bancop se posiciona como un aliado estratégico del productor, acercando soluciones financieras competitivas y alineadas a la realidad del campo.

“Apoyamos la inversión productiva en retención de vientres con condiciones competitivas, para que los productores sigan desarrollándose y aportando al país”, subraya Ayala, quien remarca que el objetivo es financiar, para acompañar el crecimiento del sector.