RIZ Desarrollos inicia una nueva etapa de inversión inmobiliaria en Luque, en la zona Conmebol

Con más del 70% vendido, Porta 04 Monte Alto es una obra clave dentro del plan de crecimiento de la desarrolladora, bajo el lema Invertí con confianza, crecé con RIZ, con entrega prevista para el primer semestre de 2028.

Durante la palada inicial, Hugo Ríos, director de RIZ Desarrollos, destacó la relevancia del proyecto dentro de la trayectoria de la empresa.

“Porta 04 es, sin duda, uno de los desafíos más grandes que tuvimos en 2025. Estoy seguro de que marcará un antes y un después para RIZ“, declaró.

“Estar hoy acá, haciendo realidad este proyecto después de meses de trabajo, es un orgullo muy grande”, agregó.

Asimismo, agradeció a socios, equipo técnico, constructora y clientes por la confianza depositada.

Un proyecto clave para la renta urbana

Ubicado en la ciudad de Luque, detrás de la Conmebol, en una de las zonas de mayor crecimiento y proyección del área metropolitana, Porta 04 Monte Alto es un activo estratégico para el mercado de renta temporal y alquiler tradicional.

Su cercanía al Aeropuerto Internacional “Silvio Pettirossi”, al eje corporativo de Asunción, al Parque Ñu Guasu y a los principales centros comerciales otorga al proyecto una ventaja diferencial en términos de conectividad y calidad de vida, además de su integración con obras públicas de infraestructura que continúan impulsando el desarrollo del entorno.

El proyecto contará con una superficie construida superior a 16.000 m² y estará compuesto por 266 departamentos, distribuidos en una torre residencial.

Ofrecerá cinco tipologías, diseñadas estratégicamente para responder a la demanda del mercado y optimizar la rentabilidad: monoambientes desde 30 m², unidades de un dormitorio Classic (38 m²) y PRO (39 m²), y departamentos de dos dormitorios de 60 m² y 65 m².

Todas las unidades incluyen balcón, priorizando funcionalidad, confort y atractividad para el alquiler.

En este sentido, Cristian Arias, gerente general de RIZ Desarrollos, explicó que “este edificio nació como un desarrollo inmobiliario pensado de forma eficiente, funcional y muy analizado desde la etapa de proyecto”.

Subrayó que la palada inicial “simboliza el inicio de las obras y la concreción de una visión clara que llevó a RIZ a desarrollar este edificio”.

Diseño eficiente en una ubicación estratégica

Porta 04 Monte Alto propone un estilo de vida urbano moderno, combinando diseño contemporáneo, infraestructura eficiente y espacios comunes de alta funcionalidad.

El proyecto incorpora una completa propuesta de amenities alineados a las nuevas tendencias de vivienda urbana y a las exigencias del mercado de renta: piscina, solárium, gimnasio equipado, espacio de yoga, coworking, laundry y quinchos climatizados y al aire libre, concebidos como una extensión de cada unidad habitacional.

Los departamentos se entregarán totalmente equipados, permitiendo una rápida puesta en renta y una operación más eficiente para el inversor.

Cada unidad incluye placard, mesada de granito, muebles de cocina, anafe, purificador y aire acondicionado en todos los ambientes, facilitando la administración y optimizando el retorno de la inversión.

La construcción estará a cargo de Codas Vuyk, empresa con amplia trayectoria en el sector, garantizando calidad constructiva, cumplimiento de plazos y altos estándares técnicos, factores clave para la seguridad de la inversión.

Uno de los principales diferenciales de RIZ Desarrollos es su accesibilidad.

Porta 04 Monte Alto ofrece tickets de inversión competitivos y un sistema de financiamiento propio, flexible y personalizado, con plazos de hasta 10 años y mínimos requisitos, pensado tanto para quienes realizan su primera inversión inmobiliaria como para aquellos que buscan diversificar su portafolio.

Además, la desarrolladora brinda una experiencia integral, acompañando al cliente más allá de la compra.

RIZ ofrece gestión de alquileres, servicio de posventa y asesoramiento continuo, asegurando una correcta administración del inmueble y una renta optimizada en el tiempo.

Con dos edificios ya entregados, dos en obra y un nuevo proyecto próximo a lanzarse (Porta 05), RIZ Desarrollos continúa consolidándose como referente del mercado inmobiliario paraguayo.

Con Porta 04 Monte Alto, la firma apuesta por el desarrollo urbano responsable, la sustentabilidad y el crecimiento a largo plazo, ofreciendo una alternativa sólida para invertir en una de las zonas con mayor proyección del país.

