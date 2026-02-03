Fio Rota Institute impulsa negocios con resultados reales

A la actividad acudieron alumnos del instituto que forman parte de sus programas de formación en estrategia digital, ventas y crecimiento empresarial.

El evento fue un espacio de vinculación profesional, intercambio estratégico y oportunidades de colaboración, orientados a empresarios que se encuentran en procesos de expansión y consolidación de sus negocios.

“Este encuentro marca un antes y un después en cómo entendemos las redes sociales y los negocios en Paraguay”, expresó Fiorella Rota, fundadora del instituto.

Durante el desarrollo de la charla, la empresaria destacó el origen y la evolución del proyecto educativo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La escuela nace para poner a disposición del dueño de negocio y del emprendedor una metodología que hoy aplicamos en grandes empresas, pero que muchos no podían pagar a través de una agencia”, indicó.

Lanzada en abril de 2023 con 50 alumnos, la iniciativa mostró rápidamente resultados concretos. “A los tres meses uno de nuestros alumnos ya estaba facturando 50 millones; ahí descubrí el poder real de la metodología en otras personas”, relató Fiorella, señalando que la metodología fue aplicada con éxito en rubros tan diversos como gastronomía, salud, rubro inmobiliario, industrias, servicios y productos profesionales.

Actualmente, Fio Rota Institute cuenta con más de 670 alumnos y más de 250 casos de éxito documentados. “Somos una escuela que demuestra con hechos que cuando uno sueña, cree y aplica, puede conseguir grandes cosas”, finalizó.